Siirt'te merkezden kırsal bölgelere kadar aşı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı seferberliği merkezden kırsal bölgelere kadar aralıksız devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonundaki Güres ve Aydınlar caddeleri, Kızlar Tepesi ve Orhan Doğan parklarında oluşturulan aşı stantlarında çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'te birinci doz aşı oranının yüzde 59,8'e ulaştığını belirtti.

Evlerde de aşı yapıldığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzde 75 toplumsal bağışıklık oranı hedefine ulaşıncaya kadar tüm imkanlarımızı kullanarak çalışmalarını sürdüreceğiz. Mobil uygulama stantlarında gece gündüz devam eden aşılamada 'mavi' kategorisine en kısa zamanda ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyenin yanında aşı, salgınla mücadelede en etkin silahımız olduğunu unutmamalıyız."