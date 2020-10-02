Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi - Son Dakika

Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi

Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi Kocaeli'de bir caddede meydana gelen kazalar esnafı bıktırdı Cadde üzerindeki kazalar güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı caddede bulunan esnaflar, kazaların oluşmaması...

Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi

Kocaeli'de bir caddede meydana gelen kazalar esnafı bıktırdı

Cadde üzerindeki kazalar güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı caddede bulunan esnaflar, kazaların oluşmaması için önlem alınmasını istedi. Cadde üzerindeki kazalar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza 27 Eylül Pazar Günü, saat 23.30 sıralarında Körfez Tuğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.B. idaresindeki Peugeot marka 41 H 7847 plakalı otomobil, Tuğrul Caddesi üzerinde önünde seyir halinde olan bir başka otomobili sollamak isterken kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce kaldırımdaki ağaca daha sonra da park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaç parçalanırken, otomobilde bulunan F.B. ve yanındaki A.A. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yayalar ölümden döndü

Öte yandan meydana gelen trafik kazası, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu ve hızını alamayarak ağaca çarptığı görülüyor. O sırada ağacın bulunduğu kaldırımdan yürüyen yayaların ise, ağacın orada olması sayesinde ölümden döndükleri görülüyor. Ağaca çarpan otomobil, daha sonra ise park halindeki diğer araçlara çarparak durabiliyor. Görüntülerde, kazayı gören vatandaşlar, panikleyerek hemen kazanın olduğu yere koşmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise aynı yolda meydana gelen farklı kazalar da görülüyor. Kazada, cadde üzerinde siyah bir otomobilin hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu, trafiğin durması üzerine araçlara vurmamak için karşı şeride geçerek kaldırıma çıkması görülüyor. Diğer bir kazada ise, cadde üzerinde yine hızlı bir seyreden otomobili gören bir adam, kaldırımın üzerindeki çocukları hızlı bir hareketle dükkandan içeriye alıyor. Bu sırada kaza yapan otomobilde bulunanlar, otomobilden çıkan dumanları görünce, araçtan aşağıya inerek koşarak uzaklaşıyor. Bunun üzerine diğer vatandaşların da koşarak araçtan uzaklaştığı görülüyor. Dumanlar azalınca ise, vatandaşların otomobilin yanına geri geldikleri, bir kişinin ise telefonunun çıkararak video kaydı aldığı görülüyor.

"Haftada 2 defa kaza oluyor"

2015 yılından beri Tuğrul Caddesinde esnaflık yaptığını dile getiren Olcay Başçı, yaşanan bu kazayla ilgili çok üzüldüğünü belirtti. Bu yol üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini aktaran Başçı, "Arkadaşlara acil şifalar nasip olsun diyorum. Caddemizin ciddi bir park problemi sıkıntımız var. Bununla alakalı gerekli yetkili arkadaşların bir an önce bir şey yapmasını talep ediyoruz kendilerinden. Çünkü her geçen gün trafik akışının artması, boş dükkanların dolmasıyla birlikte buradaki trafik daha da sıkılaşıyor. O yüzden kazalara sebebiyet veriyor. Bu ilk değil, muhtemelen de son olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani sürekli kaza oluyor. Abartmayalım ama hemen hemen haftada 2 defa kaza oluyor. En ufak kaza burada maddi hasarlı, karşılıklı ayna kırılmaları gibi kazalar oluyor. Buradaki gelen müşterilerimizin araçlarının aynaları kırılıyor. Mecburen buraya çekmek zorunda kalıyorlar arabayı. Gerekse de ağır hasarlı kazalara sebep oluyor. Zaten sürekli güvenlik kameraları da açık. Oturup bunları seyrediyoruz" dedi.

"2 tane kasis konulması gerektiğini düşünüyorum"

Sürücülerin bu yoldan çok hızlı geçtiğini kaydeden Başçı, "Burayla alakalı öncelikle benim şahsi fikrim, park sisteminin düzene geçirilmesi gerekiyor. Karşı kaldırımla alakalı, oradaki kaldırım kısmının biraz daha daraltılıp, burada geçici park şeklinde bir şey yapılabilir. ya da en kısasından 2 tane kasis konulması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi hızla geçiliyor. Yani buradan geçen araçların kilometre hızları 60-70 ile araçlar geçiyor buradan. Haliyle karşılıklı olarak şeritler de dar olduğundan dolayı mutlaka bir kazaya sebebiyet oluyor" diye konuştu.

Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi
Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi

Otomobil, Kocaeli, Körfez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sık sık kazaların yaşandığı caddede araçlar böyle birbirine girdi - Son Dakika

YORUMLAR (1)
  • sakaryalı: tek gidiş ve tek gidiş yönü için bile dar olan yolu araç parkına yasaklanması yeterlidir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

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