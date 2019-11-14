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Silahla yaralama şüphelisi adliyede

6 saat önce

Silahla yaralama şüphelisi adliyede Polis ekiplerine de ateş etmişti Şüpheli Kudret K.: "Polis olduklarını bilmiyordum"ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kavga ettiği şahsa silahla ateş açarak yaralayan ve kendisine 'dur' ihtarında bulunan polis ekiplerine de ateş eden saldırgan adliyeye sevk edildi.

Silahla yaralama şüphelisi adliyede

Polis ekiplerine de ateş etmişti

Şüpheli Kudret K.: "Polis olduklarını bilmiyordum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kavga ettiği şahsa silahla ateş açarak yaralayan ve kendisine 'dur' ihtarında bulunan polis ekiplerine de ateş eden saldırgan adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; olay 12 Kasım Salı günü Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta yaşandı. Saat 13.00 sıralarında Kudret K. isimli şahıs, arabasıyla Başkan Sokak'a geldi. Burada daha önceden kavga ettiği Hamza Ş.'ye silahla ateş etti. Olayda, Hamza Ş.'nin 3 el bacağına, 1 el de kalçasına ateş ederek yaralayan şüpheliyi sokakta devriye halinde bulunan polis ekipleri gördü. Polis 'Dur' ikazında bulunarak şahsın silahını bırakmasını söyledi. Ancak Kudret K., uyarıları dinlemeyerek polis ekibine hedef gözetmeksizin ateş açtı. Açılan ateş esnasında, siper alan bir sivil polisin kalçasına gelen mermi, pantolonunun arka cebinde bulunan cep telefonuna isabet edip sıyırarak geçti. Ardından saldırıya uğrayan polis ekipleri, sokak üzerinde kaçan şüpheliyi silahı ile birlikte yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Kudret K., olay yerine gelen takviye ekiplerle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yaralı şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kudret K.'nin emniyetteki ilk ifadesinde; Hamza Ş. ile aralarında gerçekleşen küfürleşmeyle kavga çıktığını ardından ateş ettiğini, arkasından gelen kişilerin de polis olduğunu bilmediğini söyledi.

Öte yandan Kasten Yaralama suçundan gözaltına alınan Kudret K., emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Silahla yaralama şüphelisi adliyede

kavga, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
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