Silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi - Son Dakika
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Silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında "nişan törenine katılmama" gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında "nişan törenine katılmama" gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi.

Hürriyet Mahallesi'nde çıkan kavgada ölen Yaşar (60) ile kardeşi Salih Ateş (57)için otopsi işlemlerinin ardından Kapucu Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kılınan cenaze namazı sonrası kardeşler yan yana defnedildi.

Suruç ilçesinde amca çocukları arasında dün "nişan törenine katılmama gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada Yaşar ve Salih Ateş hayatını kaybetmiş, Doğan (26), Müslüm (37), Bekir (37) ile Hanım (47) ve Pembe Ateş (60) yaralanmıştı.

Silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi

Hürriyet Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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