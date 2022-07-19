Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

19.07.2022 08:52
Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Ardından iki grup kavgaya devam etti. Kavga sırasında Emir K., önce darp edildi daha sonrada sırt kısmından bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı Emir K. ve ismi öğrenilemeyen kişi arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emir K'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında pompalı tüfeğe ve tabanca ait boş kovanlar ele geçirdi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye - İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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