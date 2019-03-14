Son Dakika Haberleri: Silahtarağa Tüneli Hizmete Açıldı

Silahtarağa Tüneli Hizmete Açıldı

1 saat önce

Eyüpsultan ve Silahtarağa bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltması amacıyla inşa edilen Silahtarağa Tüneli, hizmete açıldı.

Silahtarağa Tüneli Hizmete Açıldı, System.String[]
Eyüpsultan ve Silahtarağa bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltması amacıyla inşa edilen Silahtarağa Tüneli, hizmete açıldı.

Tünelin trafiğe açılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Silahtarağa Tüneli'nin, Gaziosmanpaşa ve Eyüp arasında önemli bir ulaşım aksı oluşturacağını söyledi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde tünelin kullanıma açılır hale getirildiğini aktaran Baraçlı, "Silahtarağa, Alibeyköy Meydanı'ndaki trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracak önemli bir tünel oldu. Bu tünel ile beraber İstanbul'da tünel uzunluğu yaklaşık 23 kilometreye çıktı. Bu tünelleri yaparak ulaşımı kolaylaştırmakla beraber çevreye de büyük katkı sağlıyoruz." dedi.

İBB ve ilçe belediyelerinin ulaşım noktasındaki çalışmalarla İstanbul halkının hayatını daha da kolaylaştırma gayreti gösterdiğini vurgulayan Baraçlı, "Önümüzdeki süreçte İstanbul'da tüneller, birçok projemiz var. Kentteki tünel yol uzunluğunu 181 kilometreye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu tüneli tamamlayarak İstanbul'da 10 tünel yolumuzu yapmış oluyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştıracak bir projeye daha imza atıyoruz. Bu bölgenin halkı da hem toplu ulaşım araçları; otobüsler, minibüsler ve taksiler hem ayrıca vatandaşımız kendi araçlarını kullanarak gidecekleri yere daha kolay ulaşacaklar." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve AK Parti Eyüpsultan Belediyesi Başkan Adayı Deniz Köken de, bölgelerinde trafiği rahatlatacak bir tünelin hizmete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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