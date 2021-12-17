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Şili'de pazar günü ikinci tur devlet başkanlığı seçimi düzenlenecek - Son Dakika

Şili'de pazar günü ikinci tur devlet başkanlığı seçimi düzenlenecek

17.12.2021 08:40
Şili'de pazar günü ikinci tur devlet başkanlığı seçimi düzenlenecek

BUENOS Şili'de 21 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin ilk turunda adayların seçilmek için yeterli oyu alamaması nedeniyle halk, pazar günü ülkenin yeni devlet başkanını belirlemek üzere 2. kez sandığa gidecek.

BUENOS Şili'de 21 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin ilk turunda adayların seçilmek için yeterli oyu alamaması nedeniyle halk, pazar günü ülkenin yeni devlet başkanını belirlemek üzere 2. kez sandığa gidecek.

Ülkeyi 2022-2026 döneminde yönetecek devlet başkanının belirleneceği seçimde, ilk tur seçimlerde en yüksek oyu alan iki aday yarışacak.

Kutuplaşmış bir atmosferde gerçekleştirilecek seçimde sağ görüşlü aday Jose Antonio Kast, 21 Kasım'da aldığı oy oranını ilk turda yarışan diğer sağcı adayların kitlesiyle artırmak isterken; sol görüşlü 35 yaşındaki Gabriel Boric ise ikinci turda elde edeceği oylarla "ülkesinin en genç devlet başkanı" olmak istiyor.

İkinci tur seçimleri için Kast, ilk turda yüzde 12,3 oy alan hükümetin desteklediği merkez sağın adayı Sebastian Sichel'in desteğini arkasına alırken; ilk turda yüzde 13 oy alarak üçüncü gelen ve Boric ile aynı görüşü paylaşmayan Franco Parisi'nin kitlesinin kendisini desteklemesini bekliyor.

Kast ile Parisi'nin benzer görüşleri paylaşması, Kast'ın, Parisi'nin Youtube yayınına katılması ve Boric ile Parisi'nin birbirleri hakkında aralarındaki mesafeyi açan açıklamaları, henüz Kast'tan yana net bir tavır almasa da Parisi'nin pazar günü Kast'ı destekleyeceği şeklinde yorumlanıyor.

Sol görüşlü Boric için ise ilk turda 11,8 oy alıp 4. olan Hristiyan Demokrat Parti'nin adayı Yasna Provoste ile yüzde 7,6 oyla onu takip eden Marco Enriquez-Ominami ikinci tur seçimlerinde desteklerini açıkladı.

Ayrıca Şili'yi 2006'dan 2014'e kadar üst üste iki dönem yöneten Eski Devlet Başkanı ve halihazırda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de pazar günü Boric'i destekleyeceğini duyurdu.

Kast ve Boric'in ilk turda birbirlerine yakın oranda oy alması nedeniyle ikinci tur seçimi, Şili'de "yakın tarihin en belirsiz seçimleri" olarak niteleniyor.

Adaylar

Şili'de ilk tur seçiminden önce diktatör Augusto Pinochet dönemini savunan sözleriyle gündem olan 55 yaşındaki 9 çocuk babası Jose Antonio Kast, bu seçimler için "aşırı sağcı" olarak sınıflandırılıyor.

Mesleği avukatlık olan Kast, 2002'den 2018'e kadar milletvekilliği görevi yürüttü.

Şili'de 20 yıl sağcı Bağımsız Demokratik Birlik Partisi'nde boy gösteren Alman kökenli Kast, 2016'da partiden ayrılıp 2017'deki genel seçimlere bağımsız devlet başkanı adayı olarak katıldı ve bu seçimleri yüzde 7,9 oy alarak dördüncü sırada bitirdi.

Cumhuriyetçi Parti'yi 2019'da kuran Kast, 21 Kasım'da düzenlenen ilk tur seçimlerinde yüzde 27,9 oy alarak seçimde en çok oyu alan aday oldu.

Sol görüşlü 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olan 35 yaşındaki genç aday Boric, 2014'ten bu yana milletvekilliği görevini yürütüyor.

Şili'deki ön seçimleri kazanmasının ardından Boric, iki sol görüşlü koalisyonun kurduğu "İtibarı Destekliyorum" ittifakından aday oldu ve ilk turda yüzde 25,8 oy alarak ikinci turda başkanlık yarışına giren ikinci aday oldu.

Devlet başkanı adayı olma yaşı 35 olan Şili'de ikinci tur seçimlerini kazandığı takdirde Boric, "ülkenin en genç devlet başkanı" unvanını elde edecek.

Kast, pazar günü sandık başına gidecek halka "düzen ve ilerleme" vaat ederken, Boric ise sosyal hakların korunduğu, mali dengenin sağlandığı devletin daha fazla öne çıktığı bir Şili için yarışıyor.

Youtube, Pazar, Kasım, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şili'de pazar günü ikinci tur devlet başkanlığı seçimi düzenlenecek - Son Dakika


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