Son Dakika Haberleri: Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi
Son Dakika Ekonomi Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi

Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi

12 dakika önce

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede protestolara neden olan sorunların büyüklüğünü idrak edemediklerini belirterek, "Bu konuda ileri görüşlü olamadığımızı kabul ediyor ve bu nedenle özür diliyorum.

Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi, System.String[]

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede protestolara neden olan sorunların büyüklüğünü idrak edemediklerini belirterek, "Bu konuda ileri görüşlü olamadığımızı kabul ediyor ve bu nedenle özür diliyorum." dedi.

Sebastian Pinera, Şili, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:09 
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