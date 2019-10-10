Son Dakika Haberleri: Silifke'de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Silifke'de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor

Silifke'de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su baskınlarının önüne geçmek adına Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Silifke'de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su baskınlarının önüne geçmek adına Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların çilesine son vermek için Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde hat döşeme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, sonbahar ve kış aylarında yağacak yağmurlar sonrasında sokaklarda birikecek yağmur sularının tahliyesi daha kolay sağlanmış olacak.


"Vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu yaşamaya devam etmesi için gece gündüz çalışıyoruz"


MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, il genelinde vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları belirleyip, çözüm için çalıştıklarını ifade etti. Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in bize talimatı olan, 'Mersin kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak' anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor ve çalışıyoruz. Şehrimiz büyüdükçe ihtiyaçlar da artıyor. İhtiyaçları kısa sürede giderip vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu yaşamaya devam etmesi için biz de üzerimize düşeni yaparak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılara son vermek adına sahaya çıkıp, çalışma yapılması gereken noktaları belirliyor. Ekiplerimizin tespit ettiği Atakent Mahallesi Sazlı Sokak, Akdeniz Sokak ve Paşa İni sokaklarında yağmur suyu hattı yapım işi kapsamındaki çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayacağız" dedi.


MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yağmur suyu hattının döşeneceğini ve yağmur suyu birikintilerinden kaynaklı rahatsızlıkların ekipler tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde son bulacağını bildirdi. - MERSİN

Atakent Mahallesi, Silifke, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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