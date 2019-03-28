Silopi'de 11 Sendikadan AK Parti Adayına Destek Kararı

Memur-Sen
'e bağlı 11 sendikanın yöneticileri aldıkları kararla 31 Mart yerel seçiminde AK Parti Silopi
Belediye Başkan adayı İbrahim Tayşun
'u destekleyecek.
Memur-Sen'e bağlı, Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen, Diyanet-Sen de aralarında bulunduğu 11 sendikanın il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri, ilçedeki AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret etti.
AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih
Bilen ve AK Parti Silopi Belediye Başkan adayı Tayşun ile görüşen sendika yöneticileri adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, milli iradenin her zaman yanında olduklarını belirtti.
Kentin geçmişte çok büyük acılar çektiğini ifade eden Çatı, seçimlerde ilçeyi ileriye taşıyabileceğine inandıkları AK Parti adayı Tayşun'u destekleyeceklerini söyledi.
Çatı, "Ben inanıyorum ki halkımız artık huzura ve hizmete oy verecek. 31 Mart'ta inşallah yeni Silopi'yi birlikte inşa edeceğiz. Bunun da ak ellerle olacağına inanıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da bu, sandığa yansır." şeklinde konuştu.
AK Parti Silopi İlçe Başkanı Bilen de sendikaların kendilerine verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşanan beraberliğin güzel günlerin habercisi olacağını aktardı.
Birkaç gün içinde hem Türkiye
'nin hem de memleketlerinin kaderi için sandığa gideceklerini dile getiren Bilen, "Burada verdiğimiz mücadele siyasi bir mücadelenin çok üstünde. Buradaki mücadelenin gerçekten milli mücadele olduğunu belirtmek istiyorum. Bizim için asıl olan devlet ise görüşlerimiz, duruşlarımız farklı bile olsa biz devletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."
Belediye Başkan adayı Tayşun ise sendikalara verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
31 Mart'ın kent için tarihi bir gün olacağını söyleyen Tayşun, şunları kaydetti:
"Güzel günler bizleri bekliyor. Yaşam kalitenizi artırmak, çocuklarımızın geleceğini, güzel yarınlarını hazırlamamız için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Beraber olursak geleceğe güçlü adımlarla ilerleyebiliriz."