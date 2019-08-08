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Simav'da Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri

36 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce(KGM) gerçekleştirilen yatırımlar, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından yerinde incelendi.

Simav'da Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce(KGM) gerçekleştirilen yatırımlar, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından yerinde incelendi. Yol yapım çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapan Halim " Simav – Bursa kara yolunda, Yemişli köy geçişi köyün dışına alındı, 400 metre kısalan yol trafik güvenliğini artırdı. Yemişli köyü çıkışındaki keskin dönemeçlerle yol genişletme çalışması yapılması gerekir. İlçenin doğu girişindeki Simav-Kütahya – Selendi kavşağında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün donanımlı bir ekibi 3 kamyon, 2 paletli kazıyıcı, 1 silindir ve 1 greyder ile çalışıyor. Çok sayıda kazanın olduğu bu kavşaktaki çalışmalara Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından destek veriliyor. Simav – HisarcıkEmet kara yolunda bir kısım yol daha trafiğe açıldı. 2 bin 100 metre kısalan yolun yanı sıra Ahlatlıçeşme köyü köprüsü de tamamlandı. Can, mal ve trafik güvenliği açısından Eynal kaplıcaları çıkışı kontrol altına alınmalıdır. Simav – Selendi kara yolunda, 2018 yılında 3 bin 500 metre, 2019 yılında ise 3 bin metre yol genişletme çalışması yapıldı" dedi. - KÜTAHYA
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türker Çağatay Halim, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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