Simav'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin çarptığı hurda toplayıcısı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Simav – Harmancık yolunun 2'nci kilometresi Yeşilova kabristanı mevkisinde yaşandı. Ali Ç. (37) idaresindeki 43 ZD 774 plakalı otomobil, Naşa beldesi nüfusuna kayıtlı hurda toplayıcısı İsmail Demir'e (62) çarptı. Üç tekerlekli hurda bisikleti ile yoldan çıkan İsmail Demir, başından aldığı darbe ile ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan İsmail Demir'i yaptıkları ilk müdahale sonrası, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Demir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kazayla alakalı çalışmalar devam ediyor. - KÜTAHYA