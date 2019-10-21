Şimdi de Ali Palabıyık! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un ardından...

Spor Arena Detay | FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.



Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.



Fırat Aydınus en son 2013'te yönetti



Şimdiye kadar 46 Şampiyonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın ardından uzun zaman sonra bir hakem Devler Ligi'nde görevlendirildi.



Son olarak Fırat Aydınus 27 Kasım 2013'te Manchester City ile FC Viktoria Plzen arasında oynanan mücadeleyi yöneten Aydınus; o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç alamadı, sonrasında ise UEFA listesinden çıkarıldı.



Mevcut MHK Başkanı Zekeriya Alp, 2012-2013 döneminde de görevde bulunan isim olarak dikkat çekti.



Aydınus'un yönettiği diğer maçlar şöyle;



19 Eyl 2012 Bayern Münih - Valencia 24 Eki 2012 Dinamo Zagreb - Paris Saint-Germain



21 Kas 2012 Arsenal - HSC Montpellier 6 Mar 2013 Juventus - Celtic



Rus ekibi Zenit'in geride kalan sezona damga vuran en güzel anlarını izliyoruz...