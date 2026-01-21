Simeone: 3 Puanı Hak Etmedik - Son Dakika
Spor

Simeone: 3 Puanı Hak Etmedik

21.01.2026 23:55
Atl. Madrid'in teknik direktörü Simeone, Galatasaray'ın etkili olduğunu ve 3 puanı hak etmediklerini belirtti.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda daha etkili olduğunu ve maçı kazanabilecek pozisyonlar yakaladığını söyleyerek, 3 puanı hak etmediklerini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Şu an bizim kat ettiğimiz yol bu şekilde. Bazı maçlarda beraberlik kaçınılmaz olabiliyor. Futbol budur. Takım da ilk yarı inanılmaz oynadı. İki gol pozisyonumuz vardı. Kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda pozisyon oluşturmaya devam ettik ama rakibimiz iyileşti. Özellikle tehlikeli kornerler kulandılar. Son pozisyonda maçı kazanabilirlerdi. Ama takımım güzel oynadı, ofansif oynadı. Ben sadece forvete odaklanmıyorum. Diğer oyuncularımız da gerek gol atma gerek diğer çabaları ortaya koymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ofanstaki geçişlerde sorun yaşıyorduk"

Oyuncu değişikliklerinde neleri amaçladığını da değinen Simeone, "Almada ve Julian'ın hattında sorun gördüm. Ofanstaki geçişlerde sorun yaşıyorduk. Buna önlem aldım. Gerekli oyun seviyesine ulaşamadık sonra Nicolas Gonzalez ile oyunumuzu biraz daha ilerletmeye çalıştık. Niyetimiz iyiydi ama 1 golün ötesine taşıyamadık" şeklinde konuştu.

55 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 8'de yer alarak direkt son 16 turuna yükselme ihtimallerinin kendi ellerinde olmadığına vurgu yaparak, "Yoğun bir maç oynadık. Şu anda diğer Liverpool'un maçının sonucuna bakacağız. Kazanırlarsa ihtimallerimiz değişecek. Ama berabere kalırlarsa daha fazla şansımız olacak. Bize bağlı değil. Diğer maçların sonuçları da önemli" diye konuştu.

"1. dakikadan itibaren taraftarlar ıslık çalmaya başladı"

Çok iyi bir maç oynandığını yineleyen Diego Simeone, RAMS Park'ın atmosferinden de bahsederek, "1. dakikadan itibaren taraftarlar ıslık çalmaya başladı. İzlemesi zevkli bir maç oldu. Gol pozisyonları bulduk. Ben antrenör olarak başka yol görmüyorum. Şu andaki metodumuza devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Bugün 3 puanı hak etmedik"

"1 puan kazandığınızı mı, 3 puan kaybettiğinizi mi düşünüyorsunuz?" sorusunu tecrübeli teknik adam, şöyle cevaplandırdı:

"Ben puanı bu kadar düşünmüyorum. İnsan, takım hak ettiğini alır. Bugün 3 puanı hak etmedik. Somut bir şekilde gol pozisyonlarını değerlendiremedik." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

00:09
