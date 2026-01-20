ATLETICO Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone , "Zor bir maç olacak. Galatasaray 'ın çok iyi oyuncuları var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7'nci haftasında Atletico Madrid, yarın saat 20.45'te Galatasaray'ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile Norveçli oyuncu Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını dile getiren Simeone, "Zor bir maç olacak. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Forvette özellikle iyi ve hızlı oyuncuları var. Orta sahadan çıkan ataklar çok önemli olacak. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor" yorumlarında bulundu.

Kazanmak istediklerine vurgu yapan Simeone, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk 8 için maçı kazanmamız gerekiyor. Beraberlik işimize yaramaz."

'SÖRLOTH ÇOK İYİ BİR DÖNEM GEÇİRİYOR'

Alexander Sörloth'un performansıyla ilgili de konuşan 55 yaşındaki Arjantinli teknik adam, "Hava toplarında iyi. Gol pozisyonlarına girmek noktasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan katkısını bekleyeceğiz" dedi.

'BÜTÜN TAKIMLAR ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA'

İlk 8'de yer alabilmenin zorluğuna değinen Diego Simeone, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her zaman daha fazlası yapılabilir. Her takım play-off oynamamak için ilk 8'e girmeye çalışıyor. Bütün takımlar zorlukla karşı karşıya. Her takım kazanmaya çalışıyor. İlk 8'de yer almak elbette zor."

ALEXANDER SÖRLOTH: GALİBİYET BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Galatasaray maçının önemine vurgu yapan Alexander Sörloth, "Bu şekilde devam etmek istiyorum. Kendime çok fazla güven geldi. Takım arkadaşlarım da bana güveniyor. İlk 8'de olmak için yarınki maç çok önemli. Bir sonraki tura doğrudan yükselmek galibiyet bizim için çok önemli" ifadelerinde bulundu.

'BURADA ÇOK MUTLUYUM'

Atletico Madrid'de mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyleyen Sörloth, "Burada çok mutluyum. Burada sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Burada mücadele etmek istiyorum. Atletico'da çok mutluyum. Bu takımda devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

'İNSANLAR BU ÜLKEDE FUTBOLA AŞK DUYUYOR'

Türkiye'ye geldiğinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sörloth, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de 1 sezon oynadım. Bütün statlar doluyor. İnsanlar bu ülkede futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir insansanız, böyle deplasmanlarda oynamaktan mutlu olursunuz. Türkiye'de olmaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki statlardaki atmosfer inanılmaz etkileyici. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Yarın zorlu bir maç var."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iyi bir hoca olduğunu ifade eden 30 yaşındaki Norveçli santrfor, "Hakkımda iyi şeyler duymak çok hoşuma gidiyor. Kendisi büyük bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.