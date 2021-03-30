Simone Kaslowski yeniden TÜSİAD Başkanı seçildi - Son Dakika

Simone Kaslowski yeniden TÜSİAD Başkanı seçildi

30.03.2021 17:13
Simone Kaslowski yeniden TÜSİAD Başkanı seçildi, System.String[]

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeleri seçildi.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeleri seçildi.

Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Simone Kaslowski'yi, Başkan Yardımcılıklarına İse Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır'ı seçti.

TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu asil üyeleri ve sorumlu oldukları yuvarlak masalar: Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu BaşkanıMurat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası BaşkanıMehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman/ Üyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiBahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası BaşkanıBarış Oran, Üye/ Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Batu Aksoy, Üye/ Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye/ Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanıİrem Oral Kayacık, Üye/ Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası BaşkanıNüket Küçükel Ezberci, Üye/ Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası BaşkanıÖnder Sezgi, Üye/ Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş BaşkanıSerkan Sevim, Üye/ Dijital Türkiye Yuvarlak Masası BaşkanıB.Can Yücaoğlu, Üye/ Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası BaşkanıEbru Dicle, Üye/ Genel SekreterTÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Oya Narinİzel Levi CoşkunEmre EczacıbaşıCem TüfekçiElvan ÜnlütürkSerpil VeralMeltem AkolAzmi GümüşlüoğluÖget KantarcıÖzgür TanrıkuluPerihan İnciCevdet AlemdarTÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2021-2022) Tuncay Özilhan (Başkan)Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı) Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı) Ömer Aras (Başkan Yardımcısı) Agah Uğur (Sekreter) Tayfun Bayazıt (Sekreter)TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin özgeçmişi: İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul'da Kemerburgaz ve Tuzla'da, yurtdışında ise Hollanda'nın Roterdam ve İsviçre'nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde "Kimya İhtisas Bölgesi" Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu. TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca biliyor.


Simone Kaslowski, Organik Kimya, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Simone Kaslowski yeniden TÜSİAD Başkanı seçildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor         
18:07
Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti         
17:31
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı         
17:09
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:18
Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu         
15:45
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada         
11:33
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 18:35:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Simone Kaslowski yeniden TÜSİAD Başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei