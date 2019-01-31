Son Dakika Haberleri: Sinan Albayrak, Suriye'de Savaş Mağduru Çocuklarla Buluştu

Sinan Albayrak, Suriye'de Savaş Mağduru Çocuklarla Buluştu

36 dakika önce

Ünlü oyuncu Sinan Albayrak'ın da içinde bulunduğu İHH gönüllüleri, sosyal medya üzerinden "Hikayeyi Sen Tamamla" sloganıyla başlatılan kampanya sonucu toplanılan 5 bin adet çizmeyi, Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda ve yetimhanelerde yaşayan çocuklara dağıttı.

Sinan Albayrak, Suriye'de Savaş Mağduru Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Ünlü oyuncu Sinan Albayrak'ın da içinde bulunduğu İHH gönüllüleri, sosyal medya üzerinden "Hikayeyi Sen Tamamla" sloganıyla başlatılan kampanya sonucu toplanılan 5 bin adet çizmeyi, Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda ve yetimhanelerde yaşayan çocuklara dağıttı.

Sosyal medyada üzerinden İHH gönüllüleri tarafından 'Hikayeyi Sen Tamamla' sloganıyla başlatılan kampanya sonucu Suriyeli savaş mağduru çocuklar için 5 bin adet çizme toplandı. Ünlü oyuncu Sinan Albayrak'ın da aralarında bulunduğu İHH gönüllüleri, Suriye topraklarına geçerek kamplarda ve yetimhanelerde yaşayan çocuklara sosyal medya kampanyasında toplanan çizmeleri dağıttı.

Albayrak, "Çocukların dini, dili, ırkı olmuyor. Savaş her çocuğu derinden yaralıyor. Suriye gibi birçok coğrafyada çocuklar mağdur oluyor. Bu mağduriyetlerin vicdan sahibi insanlar tarafından giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukların dünyasından savaş kelimesi çıksın"

Suriye'deki kampları ve yetimhaneleri ziyaret ederek sosyal medya üzerinden toplanan çizmeleri savaş mağduru çocuklara ulaştırdıklarını anlatan Albayrak, "İHH gönüllüsü bir arkadaşımız sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Bu kampanya sonucu kısa süre içerisinde 5 bin adet çizme toplandı. Bu vesileyle bireysel bir çalışmanın nasıl bereketlendiğini görmüş olduk. Çizmeleri dağıtmak amacıyla yine Suriye'ye geldik. Her gelişimizde Suriye'deki çocuklara biraz daha ısınıyoruz. Ümit ediyoruz ki savaş kelimesi bu çocuklarımızın dünyasından en kısa sürede tamamen çıkar" diye konuştu.

Sinan Albayrak, Suriye ziyaretleri kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfının savaş mağduru aileler için yaptırdığı Rahmet Köyü ve Yeni Hayat Konutları'nın yanı sıra engelliler için yapılan Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek buralarda bulunan çocuklar ile vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

İHH, Sinan Albayrak, Suriye, Güncel
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