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Sınav stresine yeni nesil çözüm: Nefes terapisi - Son Dakika

Sınav stresine yeni nesil çözüm: Nefes terapisi

03.09.2021 10:40
Sınav stresine yeni nesil çözüm: Nefes terapisi, System.String[]

2022 eğitim ve öğretim yılı için ilk ders zili 6 Eylül'de çalıyor.

2022 eğitim ve öğretim yılı için ilk ders zili 6 Eylül'de çalıyor. Milyonlarca adayın LGS ve YKS maratonu da başlıyor. Sınava hazırlık aşamasında kişiye özel kaynak ve yazılım gibi yeni nesil yaklaşımların yanı sıra beslenme koçu, psikolog desteği, nefes terapisi, hamak yogası ve glutensiz kafe gibi yan hizmetler öne çıkıyor.

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre bu yıl YKS'ye 2 milyon 607 bin 606 kişi, MEB'in ilan ettiği sonuçlara göre ise LGS'ye 1 milyon 38 bin 492 kişi girdi. Üniversite adaylarının yüzde 52'sinin ilk üç tercihinden birine yerleştiği açıklanırken, MEB ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93'ünün tercihleri arasında bulunan okullardan birine girdiğini duyurdu. Şimdi gözler başlamak üzere olan yeni eğitim yılına ve 2022 sınav maratonuna çevrildi. 4 milyona yakın öğrenci, sınavlara daha donanımlı girmek için kurslara yazılıyor. Hazırlık kursları düzenleyen kurumlar arasında, yeni nesil bir eğitim yaklaşımını benimseyen Burak Yavuz Eğitim Kurumları (BUYEK), başarı oranlarıyla öne çıkıyor. Eğitim sürecinde MEB'in yayınladığı güncel müfredatın yanı sıra etkileşime dayalı, tematik yaklaşımları benimseyen BUYEK ayrıca beslenme koçu, psikolog desteği, nefes terapisi, hamak yogası ve glutensiz kafe gibi hizmetleriyle de dikkat çekiyor.

ÖĞRENCİLER NEFES TERAPİSİ YAPIYOR

Bugüne dek yaklaşık bin öğrencinin lise ve üniversiteye hazırlık sürecine katkı sağladıklarını söyleyen BUYEK Kurucusu Burak Yavuz, "Her birey farklı formatta öğrenir. Bu düşünceden hareketle öğrencilerimizin eksiklerini tespit etmek amacıyla formatif testler uyguluyor, sahip olduğumuz yazılım sayesinde bu eksiklerin kapatılmasına yönelik kişiye özel kaynaklar hazırlıyoruz. Dolayısıyla öğrencimiz gerçekten ihtiyacı olan sorularla sınavlara hazırlanırken diğer sorularla vakit kaybetmiyor" dedi.

Tamamı Türkiye derecesi yaparak üniversiteye yerleşmiş güçlü bir akademik kadroya sahip olduklarının altını çizen Yavuz, "Sınav hazırlığının sadece öğretimden ibaret olmadığının, bütüncül değerlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu bakış açısıyla tüm öğrencilerimize periyodik olarak nefes terapileri uyguluyoruz. Böylece hem hazırlık sürecini daha kolay bir hale getiriyor, hem de sınav stresini en aza indiriyoruz" diye konuştu.

REHBER ÖĞRETMEN YERİNE UZMAN PSİKOLOG

Sınava hazırlanan adayların sağlıklı bir beslenme programına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Burak Yavuz, "Atalarımızın da dediği gibi, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu nedenle kurumumuz bünyesindeki glutensiz kafe, çocuklarımızın sağlıklı ve gerçek gıdalara ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda etkileşim kurarak sosyalleşmelerine de alan açıyor" dedi.

Öğrencilerin uzman eğitmenler eşliğinde yaptığı hamak yogasının beyindeki limbik sistemin oksijenlenmesini sağlayarak öğrenme sürecini kolaylaştırdığını söyleyen Burak Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

"BUYEK'te rehber öğretmen bulunmuyor. Öğrencilerimizin daha seçkin ve çözüm odaklı bir hizmet alabilmeleri amacıyla uzman psikolog desteği sağlıyoruz. Ayrıca akademik kadromuzdaki her öğretmen, alanının uzmanı olması sebebiyle branş mentörü olarak da görev yapıyor."

ÜNİVERSİTESİ ADAYI KURSİYERLERİN YÜZDE 80'İ İLK 10 BİNDE YER ALDI

Kişiselleştirilmiş eğitim materyalleri, kazanım merkezli ders içerikleri ve 7 gün 24 saat öğretim konsepti ile öğrencileri sınava hazırlayan BUYEK, sınav sonucu istatistiklerini de paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, LGS'ye giren öğrencilerinin yüzde 75'e yakını yüzde 1'lik, yüzde 20'ye yakını ise yüzde 5'lik dilimde yer aldı. YKS'de ise öğrencilerin yüzde 80'i ilk 10 bin, yüzde 5'i ilk bine girdi. BUYEK'in hazırlık kurslarına katılan üniversite adaylarının yaklaşık yüzde 90'ının başlangıçta belirlediği bölüme, yüzde 70'inin de istediği üniversiteye girdiği açıklandı.


Sınav stresine yeni nesil çözüm: Nefes terapisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, Eylül, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınav stresine yeni nesil çözüm: Nefes terapisi - Son Dakika


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