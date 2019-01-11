Son Dakika Haberleri: Sındırgı'ya Millet Kıraathanesi Ve Millet Kütüphanesi

Sındırgı'ya Millet Kıraathanesi Ve Millet Kütüphanesi

2 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi arasında Sındırgı ilçesine yapılacak olan Millet Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi işbirliği protokolü imzalandı.

Sındırgı'ya Millet Kıraathanesi Ve Millet Kütüphanesi, System.String[]

İşbirliği protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş birlikte attılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu protokol ile ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan kütüphanelerin sayısının çoğaltılması ve halkımızın bir araya gelebilecekleri, gençlerin ders çalışabilecekleri, okuma imkanlarına yarar sağlamasına katkı gözetilerek gerçekleştirilecek olan Millet Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi inşaatı başladıktan itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girecek" dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Balıkesir Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa yapılacak olan işbirliğiyle birlikte Sındırgı ilçesinde vatandaşlarımızın yapılacak olan millet kütüphanesi ve millet kıraathanesinde güzel vakit geçireceklerini ifade etti. Başkan Yavaş Sındırgı'ya kazandırılacak tesis için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:46 Kaynak: Bültenler

Zekai Kafaoğlu, Balıkesir, Sındırgı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu? Son Dakika! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:59:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sındırgı'ya Millet Kıraathanesi Ve Millet Kütüphanesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]