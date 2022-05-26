Singapur Başbakanı: Çin'in Gelişimi Asya-Pasifik İçin Olumlu - Son Dakika
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Singapur Başbakanı: Çin'in Gelişimi Asya-Pasifik İçin Olumlu

26.05.2022 21:36
Singapur Başbakanı: Çin'in Gelişimi Asya-Pasifik İçin Olumlu

SİNGAPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Çin'in gelişiminin Asya-Pasifik bölgesi için olumlu olduğunu ve pek çok ülkenin bu büyümenin sunduğu fırsatlardan yararlanmayı umduğunu söyledi.

SİNGAPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Çin'in gelişiminin Asya-Pasifik bölgesi için olumlu olduğunu ve pek çok ülkenin bu büyümenin sunduğu fırsatlardan yararlanmayı umduğunu söyledi. Lee, Pazartesi günü Japon Nikkei gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Tetsuya Iguchi ile yaptığı röportajda Çin'in "Japonya ve Singapur'un da aralarında olduğu Asya'daki hemen hemen her ülkenin en büyük ticaret ortağı" olduğunu söyledi ve "Bu doğal bir durum ve bölge ülkelerinin genellikle memnuniyetle karşıladığı bir şey, çünkü işbirliği, ticaret ve refah için fırsatlar yaratıyor" dedi. Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne (GDI) desteğini ifade eden Lee, "GDI Dostları Grubu'nun üyelerinden biriyiz" dedi.

Lee, Çin ile ekonomik işbirliği konusunda "Çin ile iş yapmamayı göze alamazsınız. Fırsatlar orada, pazar orada ve kendileriyle ticaret yapmak istiyorsunuz. Yakında pek çok ülke de onların yatırımlarını memnuniyetle karşılayacak" dedi. Singapur Başbakanı, dünyanın her yerinde potansiyel aramak ve dengeyi korumak gerektiğini de söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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