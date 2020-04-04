Sınıf öğretmeni koruma altındaki kum zambaklarının fidesini yetiştirip, toprakla buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıf öğretmeni koruma altındaki kum zambaklarının fidesini yetiştirip, toprakla buluşturuyor - Son Dakika

Sınıf öğretmeni koruma altındaki kum zambaklarının fidesini yetiştirip, toprakla buluşturuyor

11 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sınıf öğretmeni Deniz Karar (44), öğrencileriyle birlikte başlattığı proje kapsamında, endemik ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambağı tohumlarını fide haline getirip, sahille buluşturdu.

Sınıf öğretmeni koruma altındaki kum zambaklarının fidesini yetiştirip, toprakla buluşturuyor, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sınıf öğretmeni Deniz Karar (44), öğrencileriyle birlikte başlattığı proje kapsamında, endemik ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambağı tohumlarını fide haline getirip, sahille buluşturdu. Geçen yıl öğrencileriyle 60 fideyi toprakla buluşturan Karar, 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl 200 fideyi tek başına dikti.

Kumluca Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu'nda görevli evli ve 1 çocuk babası sınıf öğretmeni Deniz Karar, geçen yıl değerler eğitimi kapsamında, endemik bir tür olan kum zambağının (Likya zambağı) yok olmaması için proje geliştirmeye karar verdi. Deniz Karar, öğrencileriyle ağustos ve eylül döneminde çiçek açan kum zambaklarından tohum aldı. Okul ve evinin bahçesinde çimlendirdiği tohumları daha büyük kaplara koyarak büyüttü. Deniz Karar ve öğrencileri, geçen yıl 60 kum zambağı fidesini dikerek, yetiştirdi.

'260 KUM ZAMBAĞINI KUMULLARLA BULUŞTURDUK'

Karar, bu yıl da yetiştirdiği 200 fideyi, Beykonak sahilinde toprakla buluşturmaya başladı.

Ancak Deniz Karar'a, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle öğrencileri eşlik edemedi.

Deniz Karar, geçen yıl diktikleri fidelerin çoğunun sahilde arazi araçlarıyla off-road yapanlar nedeniyle yok edildiğini belirterek, "Dünyanın dengesi bozulduğu zaman insanların ne tür tehlikelerle karşı karşıya kalacağını artık hepimiz biliyoruz. Kum zambakları nergisgillerden diğer adıyla Likya zambağı. Türünün yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz. Ben de öğrencilerimle yaklaşık 2 yıldır değerler eğitimi kapsamında doğaya, çevreye saygı ve farkındalık oluşturmak adına, kum zambaklarını daha fazla üretip, kumullarla buluşturmayı hedefledik. Geçen yıldan beri yaklaşık 260 kum zambağını kumullarla buluşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'ONLARA SÜRPRİZ YAPACAĞIM'

Yetiştirdiği son zambak fidanlarını diken öğretmen Deniz Karar, "Aslında şu anda bu dikim etkinliğini öğrencilerimle birlikte yapmam gerekiyordu. Ama bir virüsün sebep olduğu handikaptan dolayı evlerimizden çıkamıyoruz. Ben en azından onlara da moral olsun diye, onların başladığı işi bitirmek adına, onlar için gelip, burada son görevimi yaptım. Buradan onlara sürpriz yapacağım" diye konuştu.

'DÜNYADA 110 ÇEŞİT TÜRÜ OLDUĞU SÖYLENİYOR'

Kum zambaklarını korumak için neler yapmak gerektiğine de değinen Deniz Karar, şöyle dedi:

"En azından söküp taşımayalım. Endemik bir tür. Sadece olduğu yerde yetişir. Başka yerlere taşımanın bir anlamı yok. Zaten yurt dışına çıkışları da yasak. Sahillerimizde heyecan arayan gençlerimiz var. Arazi arabalarıyla. Onları da anlayışla karşılıyorum. O da bir heves. O da bir tutku. Doğaya ve çevreye biraz daha saygılı olarak etkinliklerini gerçekleştirirlerse seviniriz. Çünkü arazide etkinlik yaparken kum zambaklarını da istemeden çiğneyebiliyorlar. Kum zambakları genelde ağustos- eylül aylarında çiçek açar. Bu çiçeklerde kömüre benzer tohumlar oluşur. Biz bunları çimlendirme yöntemiyle fide haline getiriyoruz. Küçük kaplarda büyütüyoruz. Daha sonra bunları daha büyük kaplara alıyoruz. En az 2- 3 aşaması var. Daha sonra büyük kaplara iyice olgunlaştığına inandığımız kökleri de getirip, bu şekilde kumullarla buluşturuyoruz. Böylece de doğaya katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Çeşitli kaynaklara göre dünyada 110 çeşit türü olduğu söyleniyor. Dünyada Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yetişiyor. Karadeniz'in güney kıyılarında, yani bizim Karadeniz kıyılarımızda. Özellikle Sinop'ta daha çok olduğunu biliyoruz. Kum zambaklarının Fethiye'den Antalya'nın doğusundaki bölümde yetişenlerine 'Likya zambağı' da deniliyor. Neden Likya zambağı deniliyor. Likya İmparatorluğu döneminde bu güzergahta Likya Yolu vardı. Likya Yolu'nun sağı ve solu kum zambakları dikilmişti. Şimdi koskoca sahilde sadece kumullarda 3- 5 tane kalmış. İnsanlarımızı bu anlamda duyarlı olmaya davet ediyorum."

KOPARTANA AĞIR CEZA VAR

Diğer yandan, soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanıyor. Kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.


- Antalya
Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:39 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek         
14:06
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı         
13:55
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu         
13:35
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü         
13:23
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu         
13:22
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler         
13:21
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı         
13:07
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı         
13:06
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
12:58
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı         
12:46
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor         
12:40
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:39
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek         
12:20
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti         
12:12
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı         
12:10
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor         
12:05
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber         
12:02
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı         
11:48
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi         
11:44
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor         
11:41
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı         
11:38
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi 84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi         
11:18
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu         
11:08
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?         
10:52
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 14:51:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınıf öğretmeni koruma altındaki kum zambaklarının fidesini yetiştirip, toprakla buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]