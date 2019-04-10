Son Dakika Haberleri: Sınır Birliklerine Komando Takviyesi

Sınır Birliklerine Komando Takviyesi

6 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınır Birliklerine Komando Takviyesi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen birliklerin, sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
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