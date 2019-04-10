Sınır Birliklerine Komando Takviyesi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen birliklerin, sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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