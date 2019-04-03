Sınır Birliklerine Komando Takviyesi Yapıldı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlamasının ardından 22 zırhlı araçtan oluşan konvoyla güvenlik önlemleri altında Zeytin
Dalı Harekat bölgesine doğru hareket etti.
Konvoya bir askeri ambulans da eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:25 Kaynak: AA
Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama
Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor