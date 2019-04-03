Son Dakika Haberleri: Sınır Birliklerine Komando Takviyesi Yapıldı

Sınır Birliklerine Komando Takviyesi Yapıldı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınır Birliklerine Komando Takviyesi Yapıldı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlamasının ardından 22 zırhlı araçtan oluşan konvoyla güvenlik önlemleri altında Zeytin Dalı Harekat bölgesine doğru hareket etti.

Konvoya bir askeri ambulans da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:25 Kaynak: AA

Hatay, Suriye, TSK, Komando, Güncel
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