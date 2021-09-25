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Sınır dışı edilen Haitili 260 kişi ülkesine hüzünlü şekilde döndü - Son Dakika

Sınır dışı edilen Haitili 260 kişi ülkesine hüzünlü şekilde döndü

25.09.2021 06:30
Sınır dışı edilen Haitili 260 kişi ülkesine hüzünlü şekilde döndü, System.String[]

Ülkelerindeki ekonomik kriz ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye göçmek zorunda kalan ve sonrasında sınır dışı edilen 260 Haitili ülkesine hüzünlü şekilde ulaştı.

Ülkelerindeki ekonomik kriz ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye göçmek zorunda kalan ve sonrasında sınır dışı edilen 260 Haitili ülkesine hüzünlü şekilde ulaştı.

Bölge basınında çıkan habere göre, haftalarca süren bir yolculuğun ardından bir şekilde Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollarla geçen Haitililerden bir kısmı sınır dışı edildi.

Yetkililer, Haiti'nin Toussaint Louverture Havalimanına inen uçakta 45'i çocuk, 45'i kadın olmak üzere 260 kişinin ABD'den geri gönderildiğini açıkladı.

Böylece son iki günden bu yana ülkeye geri gönderilenlerin sayısının 560'a ulaştığı bildirildi.

Sınır dışı edilen Haitililerin, ülkelerine vardıktan sonra büyük üzüntü ve gözyaşları içinde uçaktan indiği bilgisi paylaşıldı.

"Haitililere hırsız gibi davrandılar"

Yerel medyaya konuşan Haitili 30 yaşındaki kadın, yetkililerin kendilerine çok kötü muamelede bulunduklarını belirterek, "Haitililere hırsız gibi davrandılar. Haitililer hırsız değil, sadece daha iyi yaşam arayan insanlardır. Başka milletlerden insanlara bu şekilde davranmadılar. Bu ırkçılıktır." ifadesini kullandı.

ABD hükümeti, Meksika ile Teksas'ın Del Rio kasabasını bağlayan bir köprünün altında kurulan Haitili göçmen kampının tamamen temizlendiğini bildirdi.

Haiti Özel Temsilcisi istifa etmişti

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, ülkelerindeki iç karışıklık ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye kaçmak isteyen Haitili göçmenlerin ABD-Meksika sınırında sert müdahale ile karşılaşmasının ardından istifa etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomik Kriz, Sonora, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilen Haitili 260 kişi ülkesine hüzünlü şekilde döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınır dışı edilen Haitili 260 kişi ülkesine hüzünlü şekilde döndü - Son Dakika
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