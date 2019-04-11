Sınıra Komando Takviyesi
1 saat önce
Sınıra komando takviyesiHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:38 Kaynak: İHA
Sınıra komando takviyesi
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye gelen komandolar, gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilecek.
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