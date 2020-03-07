Sınıra obüs sevkiyatı - Son Dakika
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Sınıra obüs sevkiyatı

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen fırtına obüsleri İslahiye ilçesinde hizmet veren 106. Topçu Alay Komutanlığına getirildi. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ihtiyaç olması durumunda sınıra gönderileceği öğrenildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Türkiye, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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