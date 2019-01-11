Son Dakika Haberleri: Sınıra Trenle Zırhlı Araç Sevkiyatı

Sınıra Trenle Zırhlı Araç Sevkiyatı

10 dakika önce

Zırhlı araç yüklü trenler Suriye sınırına gönderilmek üzere Gaziantep'e geldi.

Sınıra Trenle Zırhlı Araç Sevkiyatı, System.String[]
Zırhlı araç yüklü trenler Suriye sınırına gönderilmek üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını söylemesinin ardından hazırlıklarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı araç sevkiyatını hızlandırdı. Zırhlı araç yüklü trenler Suriye sınırına gönderilmek üzere Gaziantep'e geldi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:16 Kaynak: İHA

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