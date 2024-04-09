Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu - Son Dakika
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Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu

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Poyraz'ın Survivor All Star'daki ani vedası takım arkadaşı Ogeday'ı derinden etkiledi. Ogeday'ın performansının ve enerjisinin düştüğü ve üst üste oyun kaybetmesine tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabi ki de sensin Ogeday. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım" dedi. Ilıcalı, "Hava almaya çıkabilir miyim?" diyen Ogeday'a "Zaten yeterince hava alacaksın" diyerek karşılık verdi.

09.04.2024 09:57  Güncelleme: 10:03
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Poyraz'ın ani vedasından sonra düşüş yaşayan Mavi takım, 3. dokunulmazlık oyununu da büyük bir farkla kaybetti. Ogeday'ın performansının düştüğünü fark eden Acun Ilıcalı ise konseyde sert ifadeler kullanınca ikili arasında gergin anlar yaşandı.

"BİR TAKIM İFLAS ETTİ, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Mavi takımın yenilgisinin Poyraz'ın vedasıyla ilgili olduğunu belirten Ilıcalı "Bu kez ilginç bir konseydeyiz. Belki de üç ay sonra Survivor'da bir takımın iflasını konuşacağız. Fark yiyen bir takım gördüm ama şu duruma düşen bir takım az gördüm. Survivor'da kazanmak için hiçbir motivasyonu olmayan. Birbirine hiçbir şekilde destek vermeyen ve bugün itibariyle Survivor'da misyonunu tamamlamış bir takım görüyoruz. Bizim bu saatten sonra tek yapacağımız şey var, birleşme döneminde takımları tekrar yapmak. Sanki kaybetmek için çıkmış hiçbir enerjisi olmayan, daha tükenmiş bir takım çok hatırlamıyorum. Daha 1 hafta önce 10 gün önce bir şey yokken bu duruma Poyraz yüzünden düşüyorsa, demek ki bu takım Poyraz'ın takımıymış. Poyraz olmayınca bu takımdan bir şey olmuyormuş diye anlıyorum. Bugün itibariyle görüşüm şu maalesef; Survivor'da bu takım misyonunu tamamladı. Poyraz gidince dağıldınız, meğerse lider Poyraz'mış. Ben 10 yıldır ilk defa bir oyunun ortasında kazananı bildim. Yüzde 100 emin oldum. Bu kadar amaçsız bir takım ilk defa görüyorum. Ogeday zaten katkıda bulunmuyor. 'Kafam gitti' diyor saygı duyuyoruz ama anlamıyorum kendisini" dedi.

Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu

OGEDAY: DÜŞÜŞLERİMİZ OLUYOR, TESLİP OLUP KABULLENME YOK

Ilıcalı'nın çıkışından sonra konuşan Ogeday ise "Dört ayda ilk kez sadece bugün boş geçtim. Her sporda olduğu gibi düşüşlerimiz oluyor. Parkura geçince koşuyorum ama sadece vücudum gidiyor. Mentalim burada olsa daha iyi focus olurum, daha iyi atışlar yaparım. Bu takımın asla kaybetmesini istemem. Benim yüzümden kaybetmesini hele hele hiç istemem. Sporcuların bazen düşüşleri olabiliyor. Teslim olduk kabullendik durumunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu

"BANA AĞIR BİR MİSYON YÜKLÜYORSUNUZ"

Ünlü isme tepki gösteren Ogeday, sözlerine şöyle devam etti: "Takımın en yüksek performansının bende olduğunu ve liderlik yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. 'Bençte oturdun' dediniz. Dört aydır elimden geleni yapıyorum ve hiç dört ay bunu bana demediniz. Bugün hiç olmadığım gibi bençte oturdum, sadece bir gün. Dört ayla ilgili hiçbir şey demeyip, bugünü söylüyorsunuz. Şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz."

"TAKIMIN DAĞILMASININ SEBEBİ SENSİN"

Mavi takımın oyun kaybetmesinde Ogeday'ın payı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabiki de sensin Ogeday. Furkan bile olaylara başka bakmaya başladı. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım. Bu takım niye sence dağıldı? Sen motive olsaydın, Poyraz yok ama biz varız deseydin bugün böyle olur muydu? Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi" şeklinde konuştu.

Tartışmanın üzerine konseyden çıkmak isteyen Ogeday "Hava almaya çıkabilir miyim?" diye sorunca Acun Ilıcalı da "Zaten yeterince hava alacaksın" cevabını verdi.

Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday\'ı yerden yere vurdu

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Son Dakika Televizyon Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu - Son Dakika

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