Sinop'ta 13 gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmalarına devam edildi - Son Dakika

Sinop'ta 13 gün önce kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmalarına devam ediliyor.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan İbrahim'i arama çalışmaları 400 kişilik ekiple sürdürülüyor.



Özel eğitimli kadavra ve iz sürme köpeklerinin de yer aldığı aramaların 13'üncü gününde de ekipler herhangi bir ize rastlamadı.



AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.



İbrahim Ay'dan, 13 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.