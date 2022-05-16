Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı

16.05.2022 14:24
Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 8 ile 4 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla bulundukları adreslerde yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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