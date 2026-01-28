Sinop\'ta 947 konutun hak sahipleri belirlendi

Sinop'ta Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 947 sosyal konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Sinop Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen programda protokol üyeleri projeye ve Türkiye'nin konut hamlesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Bizler büyük bir milletiz. Bizim tarihimizi dünya tarihinden alsak geriye bir dünya tarihi yazılamaz. Bu büyüklük, çok eski çağlardan beri ortak kaderi yaşamak, yaşanılan badirelerden birlikte yeni salaha çıkma gibi bir gücümüzden kaynaklanır. Bizler eski dünyanın en çetin yerinde en son 2 büyük imparatorluk kurduk. En son Gazi Mustafa Kemal ile Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. Devletlerin ve ülkelerin iki tane düşmanı vardır. Biri düşman dediğimiz siyasi unsur insan unsuru öbürü de doğal afetlerdir. Biz istiklal harbimizi insan unsuruna karşı gerçekleştirdik. Fakat 21. yüzyılda doğal afetlere karşı çok büyük mücadeleler vererek hamd olsun bugün iyi yerlere geldik. 6 senedir bakanlıktayım geldiğimden beri Allah'a isyan olmasın, seller, yangınlar, depremler ile mücadele etmekteyiz. Bizim bir çantamız var evde hazır durur bir afet olduğunda hemen onu kapar talimat verilen yere doğru koşarız. Ben askerde komandoydum, aynı askerlik burada da devam ediyor. Şikayetçi değilim, milletime hizmet etmek, milletimin yaralarını sarmak benim en asli vazifemdir, bunu her zaman seve seve yaparım. Şuna gelmek istiyorum. Biz bu mücadeleleri başımızdaki sarsılmaz irade ile verdik, bu irade Recep Tayyip Erdoğan iradesidir. Bir atasözü var ya at sahibine göre kişner. 6 Şubat depreminde birinci gün Adıyaman'daydım, Cumhurbaşkanımız şöyle konuşuyordu: 'Son depremzede evine girmeden bize rahatlık yüzü yok.' Bu talimatla canla başla çalışmaya başladık. Biz kıymetli hemşehrilerim daha cesetlerimizi enkaz altından çıkarmadan ikinci hafta Adıyaman'da yeni konutların temelini atmaya başladık. Çok kısa bir sürede 450-500 bin konutu hayata geçirdik. Bu rakam soyut bir kavramdır. Bunu söylerken kafamızda bir rakam gelip geçiyor. Bu soyut rakamı somuta çevirmenin ne anlama geldiğini size şöyle izah etmeye çalışabilirim. Sabahleyin Sinop'un kırsalında açık bir alana inşaat olmayan bir alana gidip bakın. Sabah gittiniz eve geldiniz ertesi gün sabah bir daha gittiniz baktınız bir daha baktınız ne görüyorsunuz? 550 konut yerden mantar çıkar gibi çıkmış. İşte biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu ülkede gerçekleştiriyoruz. Bunlar sadece parayla yapılan işler değil. Biz bütün bu afetlerin üstesinden gelirken ülkede ekonomide, sağlıkta, ulaştırmada, eğitimde dış ticaret, dış politikada aklınıza hangi alan gelirse üstün başarılar gösteriyoruz. İçeride bu işin çok farkında değiliz ama dışarıdan gerçekten yıldız gibi parlayan bir ülkedir. Her bakımdan başarılı bir ülke olarak görülüyor" dedi.

Bakan Yardımcısı Suver'in ardından konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Bugün Sinop'umuz için önemli bir gündür. Umutların yeşerdiği bir gündür. Hemşehrilerimizin heyecanına, beklentisine, duasına ortak olduğumuz gündür. Öncelikle; Karadeniz'in incisi Sinop'umuzun ve siz kıymetli hemşehrilerimizin heyecanına, umuduna ortak olmaktan duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek isterim. Bugün burada, şehitlerimizin emanetlerinin, gazilerimizin, engelli kardeşlerimizin, emekli büyüklerimizin, gençlerimizin ve çok çocuklu ailelerimizin için ayrılan kontenjanların yer alması; devletimizin ve tabii ki milletimizin her zaman olduğu gibi toplumsal hassasiyetleri gözeten, kimseyi geride bırakmayan ve aynı zamanda inancımızın, kültürümüzün ve hukukumuzun bir gereği olan sosyal devlet anlayışını ortaya koyan bir yaklaşımdır. Devletimizin en önemli önceliklerinden biri, vatandaşlarımızın yaşam refahını, yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi fiziksel şartlarda yaşamalarını sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki; bir insanın yuvası, hanesi, onun bu dünyadaki en kıymetli hazinesidir, sığınağıdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde, vatandaşının her türlü ihtiyacını gözeten, kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin ne kadar güçlü, ne kadar kudretli olduğunu bugün burada bir kez daha, gururla görüyoruz. 'Yüzyılın Konut Projesi'nin mimarı, Cumhurbaşkanımızın vizyoner öncülüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un koordinesinde, 500 bin sosyal konutu kapsayan konut projesinin kura töreni, 81 vilayetimizde olduğu gibi bugün Sinop'umuzda da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda; Sinop'umuzda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız 947 konut için bugün 'Bismillah' diyor, ilk adımı atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ise konutların mimari ve sosyal yönüne değinerek, "TOKİ sadece konut yapmıyor, bugün bakın Ayancık'ta, Boyabat'ta, Durağan'da yapılmış, Sinop'ta yapılmış konutlara bakın. Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, konutların arasında oluşmuş yürüme alanları ve yaşam alanları konutların konumlanış biçimi, Sinop'ta denize nazır biçimde birbirinin önünü kesmeyecek bir mimari biçimlendirme ile konutlarımızı yaptık. Bütün konutlarımızı böyle yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız dört duvarın arasında yaşamasın bir sosyal donatının içinde yaşasın çocukları parkları oyun alanlarını yaşasın, aileler evlerin arasında birbirleriyle komşuluk ilişkisini geliştirebilsin istedik. Bunların arkasında bir akıl var. Bizim medeniyet değerlerimizi temel alan, bizim inanç değerlerimize temel alan, bizim tarihe ve kültüre bağlılığımızı esas alan zihindir" diye konuştu.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ise, "Geçmişle geleceği, yeşil ile yapıyı insan ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettik. Yatay mimariyi esas alan projeler geliştirdik. Deprem bölgesinde yeni şehirler oluşturduk. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimizde bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. Sinop kent meydanı millet bahçesini hayata geçirdik. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında ise 250 bin haneyi kapsayan 3 ayrı sosyal konut projelerini başlattık. TOKİ'nin üretim gücüyle vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini aynı yerde buluşturarak milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren 1 milyon 750 bin konut rakamına ulaştık. Eğitimden sağlığa, spordan, öğrenci yurtlarına, ibadethanelerden, millet bahçelerine kadar yaklaşık 66 bin 850 sosyal donatı ürettik. Esnafımıza iş yerleri, kamu kuruluşlarımıza binalar inşa ettik. Yatay şehircilik anlayışını esas alan projeleri şehirlerimize yaydık. Yepyeni yaşam alanları oluşturduk" dedi.

Yapılan duanın ardından protokol üyeleri butona basarak kura çekilişini başlattı. Akşam saatlerinde noter onayının ardından sonuçların e-Devlet üzerinden açıklanması bekleniyor. - SİNOP