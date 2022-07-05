Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırmada cesedin, 27 Nisan 2021'de vefat eden ve İnebolu'nun Çaykıyı köyü mezarlığında defnedilen Mustafa Aydoğan 'a ait olabileceği değerlendirildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Aydoğan'a ait olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Aydoğan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi - Son Dakika

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