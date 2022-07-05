Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi - Son Dakika
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Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi

05.07.2022 21:36
Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi

Sinop'ta deniz kıyısında bulunan cesedin, 27 Haziran'daki selde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden mezarı sürüklenen kişiye ait olduğu belirlendi.

Sinop'ta deniz kıyısında bulunan cesedin, 27 Haziran'daki selde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden mezarı sürüklenen kişiye ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Sinop İnceburun mevkisinde 2 Temmuz'da bulunan ceset, kimliğinin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırmada cesedin, 27 Nisan 2021'de vefat eden ve İnebolu'nun Çaykıyı köyü mezarlığında defnedilen Mustafa Aydoğan'a ait olabileceği değerlendirildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Aydoğan'a ait olduğu anlaşıldı.

Mustafa Aydoğan'ın cenazesinin yarın Çaykıyı köyünde yeniden toprağa verilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Sinop'da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş Son dakika: Sinop'da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş
Kaynak: AA

Kastamonu, Aydoğan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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