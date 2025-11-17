Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi
17.11.2025 18:29  Güncelleme: 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi
Haber Videosu

Sinop'ta, çöpleri topladıktan sonra manevra yapan belediye kamyonu, 66 yaşındaki Fikriye Özdemir'e çarptı. Kamyon Özdemir'in üzerinden geçerken, talihsiz kadın feci şekilde can verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinop'ta sürücüsünün, çöp toplama işleminin ardından manevra yaptığı belediyeye ait kamyonun çarptığı Fikriye Özdemir (66), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇÖP KAMYONU ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D., çöpleri topladıktan sonra manevra yaptı ve o sırada kamyonun önünden geçmek isteyen Fikriye Özdemir'e çarptı.

Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon, Özdemir'in üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun Fikriye Özdemir'e çarpıp üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şule Çet davasında Berk Akand’ın tahliye iddiası yalanlandı Şule Çet davasında Berk Akand'ın tahliye iddiası yalanlandı
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti
ABD’den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü ABD'den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü
Şili’de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı Şili'de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Galatasaray’a Osimhen’den çok kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can’dan Fener taraftarını çıldırtan hamle Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle
Rumlardan sınırda bayrak yakma provokasyonu KKTC’den sert tepki Rumlardan sınırda bayrak yakma provokasyonu! KKTC'den sert tepki
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı
Taraftarlar merakla bekliyordu Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit İşte havada yaşananlar 20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

00:15
Ege’de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
00:09
Seren Serengil’den Sağlık Bakanı’na yardım çağrısı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
23:30
Gardi’den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri
23:18
Jose Mourinho, Rafa Silva’dan sonra Süper Lig’in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
23:09
Özel okulda gizli kamera skandalı Öğretmen tutuklandı
Özel okulda gizli kamera skandalı! Öğretmen tutuklandı
23:01
Okan Buruk’u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı
Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı
22:35
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
22:16
Gergin anlar Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti
22:14
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçına özel prim
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim
21:05
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
20:45
Bakan Güler’den Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 00:57:43. #7.11#
SON DAKİKA: Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.