Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Sinop'ta sürücüsünün, çöp toplama işleminin ardından manevra yaptığı belediyeye ait kamyonun çarptığı Fikriye Özdemir (66), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇÖP KAMYONU ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D., çöpleri topladıktan sonra manevra yaptı ve o sırada kamyonun önünden geçmek isteyen Fikriye Özdemir'e çarptı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon, Özdemir'in üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun Fikriye Özdemir'e çarpıp üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.