Sinop'ta kentin dokusuna uygun çevre yolu inşa edilecek - Son Dakika

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Çevre Yolu Projesi'nin kentin tarihi ve doğal dokusu gözetilerek hayata geçirileceğini bildirdi.

Maviş, AA muhabirine, Sinop Çevre Yolu Projesi'nin yeni yılla birlikte ihaleye çıkmasını beklediklerini söyledi.

Sinop'un artık bir çevre yoluna ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Maviş, şunları dile getirdi:

"Sinop Çevre Yolu Projesi şu an planlama aşamasında. Sanıyorum ki 2021 yılında ihaleye çıkacak duruma gelecek. Burada tabi titiz bir çalışma yürütülüyor. Çünkü yolun geçeceği kuzey yönünde tarihi kale surlarımız var. O nedenle kentin tarihi ve doğal dokusuna uygun bir yol olsun istiyoruz. Bakanlığımız çalışmalarını bu kapsamda sürdürüyor. Proje hayata geçtiğinde kuzey sahillerimiz de bisiklet ve yürüyüş yollarının da yapılması planlarımız arasında."