Sinop'taki Nükleer Santral Davası Reddedildi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, kentte yapılması planlanan Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararına karşı açılan davanın üçüncü kez reddedildiğini ve kararı Danıştay'a taşıyacaklarını bildirdi.

Karataş, yaptığı açıklamada, Nükleer Güç Santrali için verilen "ÇED olumlu" kararının iptali için açtıkları üçüncü davanın Samsun 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini belirtti.

Kararı Danıştay nezdinde temyiz edeceklerini anlatan Karataş, santral için verilen ÇED onayının yanlış ve eksik bilgilere dayandığını anlattı. Kullanılması planlanan reaktör tipinin hiç üretilmediğini, projede yer alan şirketlerin dağıldığını ve sürecin belirsizliklerle dolu olduğunu ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"İnceburun Yarımadası'nda 1,5 milyon adet ağacı katlettiler. İhtiyaç olan su miktarını denizden çekecekler. Denizden çekerken de cihazlara zarar vermemesi için klorlayacaklar. Yani dezenfekte edilip santral sahasına girecek. Orada o su santralin soğutulması için kullanılacak. Belli bir müddet santral sahasında bulundurduktan sonra belli bir sıcaklığa indiğinde tekrar denize klorlanmış su olarak girecek ve orada deniz canlıları yaşamayacak. Deniz canlıları orada yaşamayacağı için burada DNA'sı değişmiş olan balık türleri de ortaya çıkacak."

Aleyhlerine verilen kararı Danıştay nezdinde temyiz edeceklerini savunan Karataş, "Bir olumsuzluk çıktığında önümüzde Anayasa Mahkemesi var. Daha da ilerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var" dedi.

Santralle ilgili dört davalarının sürdüğünü ifade eden Karataş, "Bunlar Samsun İdare Mahkemesi'nde ve o kararlar verildiğinde ancak Sinop'ta bir nükleer santral yapılabilir mi, yapılamaz mı? Onları birlikte göreceğiz" diye konuştu.