Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaşanan sel felaketi nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.
Olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi. Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağış nedeniyle 'Ayancık' ilçemizde 8-9 Haziran tarihleri arasında taşımalı eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.
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