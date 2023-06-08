Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi - Son Dakika
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Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi

08.06.2023 00:18

Sinop'un Ayvancık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaşanan sel felaketi nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

HAVA KOŞULLARI EĞİTİMİ DE ETKİLEDİ

Olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi. Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

AYANCIK'TA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağış nedeniyle 'Ayancık' ilçemizde 8-9 Haziran tarihleri arasında taşımalı eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.

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Sinop, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi - Son Dakika
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