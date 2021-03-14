Sinoplu koleksiyoncu tarihi amforaları evinin çatı katında sergiliyor - Son Dakika

Sinop'ta koleksiyoncu İsmail Karakan tarafından 80'e yakın tarihi amfora, evinin çatı katında özel olarak hazırlanan alanda saklanarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde profesyonel dalgıç olarak görev yaparken bir süre önce emekliye ayrılan Karakan, zamanının büyük bölümünü, tarihi değere sahip amforaları sakladığı evinin çatı katında geçiriyor.

Bunun yanı sıra topladığı yüzlerce deniz kabuğunu da aynı yerde sergileyen Karakan, AA muhabirine, amfora ilgisinin 1988 yılında başladığını söyledi.

Profesyonel dalgıç olması sebebiyle su altında zaman zaman amforalar ile karşılaştığını belirten Karakan, "Ama gördüklerimin hiçbirini çıkarmadım. Şimdi çok pişmanın, keşke çıkarsaydım." dedi.

Zamanla ilgisi arttıkça amforaları toplamaya başladığını dile getiren Karakan, "Dalgıç olarak arıza yapan teknelerin bakımına giderdim. Çoğu zaman para almazdım. Onlar da ilgim olduğunu bildikleri için bana ağlara takılan amforaları verirlerdi. Sinop'ta avcılık yapan veya kente girip çıkan trol teknelerinden ağlarına takılan amforaları temin ettim. İlgim olduğunu bilen arkadaşlar da denk geldiklerinde bana haber verdiler. Böylelikle 80'e yakın amforamız oldu." ifadelerini kullandı.

Karakan, amforaların yerli ve yabancı bilim insanları tarafından incelendiğini, Bilkent Üniversitesince yapılan çalışmanın bir dergide bilimsel yayın olarak yer aldığını vurgulayarak, "Bilim insanlarımızın bana verdiği bilgiye göre, binlerce yıllık tarihi geçmişleri var. Bu açıdan özellikle arkeoloji okuyan öğrencilerimiz başta olmak üzere herkes buraya gelerek araştırma yapabilir. Kapımız herkese açık. Zevk ve onur duyarım." diye konuştu.

Amforalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kayıt altına alındı

Karakan, kendisinde bulunan tüm eserlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi eser olarak kayıt altına alındığını dile getirerek, "Belirli aralıklarla müdürlük yetkilileri gelerek eserleri kontrol ediyor. Yeni eser oldu mu envantere kayıt ediyorlar. Gelecek nesillere aktarılmasını, insanların gelip görmesini çok isterim." ifadesini kullandı.