"Sinsi gaz" zehirlenmelerinden baca ve boru temizliğiyle kurtulmak mümkün - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazının sebep olduğu zehirlenme ve ölümlerin önüne geçebilmek için yılda en az 2 defa soba bacalarının temizletilmesi gerektiğini belirtti.

Kızılkan, AA muhabirine, bina bacası, soba borusu ve kombi temizliği konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Katı yakıt sobalarında, baca ve borular arasında sızdırmazlığın kontrol edilmesi gerektiğine değinen Kızılkan, "Yılda en az 2 defa soba bacalarının temizletilmesi gerekiyor." dedi.

Kızılkan, yakıt türüne bağlı olarak da sıkıntılar yaşanabildiğini belirterek, "Özellikle katı yakıt kullanan vatandaşlarımızın naylon ve plastik gibi maddeleri kullanmalarından sonra soba borularının tıkandığını biliyoruz. Hem yangın hem de karbonmonoksit zehirlenmesine karşı baca ve boru temizliği önemlidir. Bu nedenle vatandaşlarımız bacalarını periyodik olarak temizletmelidir." ifadelerini kullandı.

Kombi temizliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Kızılkan, menfez bacalarının kesinlikle kapatılmaması gerektiğini, servisler tarafından yılda bir defa bakım yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Renksiz, kokusuz ve rahatsız etmeyen bir gazdır"

Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Doktor Oğuzhan Bol da kış mevsiminin gelmesiyle karbonmonoksitten zehirlenen hasta sayısında artış yaşandığını bildirdi.

Hastaneye gelen vakalara bakıldığında, kişilerin soba bacalarını temizletmediği için zehirlendiklerini gördüklerini anlatan Bol, "Karbonmonoksit zehirlenmelerinin bizim kitaplarımızdaki tanımı 'sinsi' diye geçer. Çünkü karbonmonoksit, renksiz, kokusuz ve rahatsız etmeyen bir gazdır. Yani ortamda karbonmonoksit varsa sizin bunu koklayarak ya da hissederek anlamanız mümkün değil." diye konuştu.

Bol, kış mevsiminde acil servise herhangi bir şikayetle gelen hastaların kan tahlillerine baktıklarında karbonmonoksite maruz kalıp kalmadıklarını tespit edebildiklerini söyledi.

-"Tek tedavisi oksijen"

Birçok vatandaşın zehirlendiğinden habersiz olduğunu dile getiren Bol, şöyle devam etti:

"Neden farkında değiller? Çünkü hastalığın klinik bulguları sinsi. Kanda olan değere göre klinik bulgular değişiyor. Hafif, orta ve ciddi. Hafiflerin en önemli bulgusu baş ağrısı. Sobalı veya doğal gazlı bir ortamda baş ağrısı oluşuyorsa karbonmonoksit zehirlenmesine dikkat çekmeli insanlar. Bunun dışında halsizlik, kuvvetsizlik, bulantı, daha da ilerlerse bayılma ve kendini anlatamama şikayetleri görülebilir. Eğer karbonmonoksit zehirlenmesi daha da vücutta ilerlerse artık kalp krizlerine, kalp yetmezliğine ve organ yetmezliğine bağlı ölümlere kadar giden tabloya yol açabilir."

Bol, karbonmonoksit gazı zehirlenmesiyle hastaneye gelen bir kişiye en etkili yöntemlerden birisi olan oksijen tedavisini uyguladıklarını sözlerine ekledi.