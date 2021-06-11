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Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi - Son Dakika

Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi

11.06.2021 17:17

Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi Dündar: "Hizmetler mutluluk sebebimiz" Osmangazi Belediyesi tarafından Sırameşeler Mahallesi Hakkı Camii'nde yapımı tamamlanan abdest alma yeri ile bahçe ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı.

Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi

Dündar: "Hizmetler mutluluk sebebimiz"

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından Sırameşeler Mahallesi Hakkı Camii'nde yapımı tamamlanan abdest alma yeri ile bahçe ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki mevcut camilere yönelik yürütülen avlu ve çevre düzenlemesi, abdestlik, tuvalet, boya, tadilat ve bakım onarım hizmetlerini ara vermeden sürdürüyor. Cami cemaati ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sırameşeler Mahallesi Hakkı Camii'nde başlatılan tuvaletler, abdestlik ve cami avlu ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Mayıs ayında başlatılan çalışmalar çerçevesinde Hakkı Camii'nin bahçesi parke taşla kaplandı. Ayrıca 40 metre uzunluğundaki bahçe duvarı ve korkuluklar yenilendi. Yapılan çalışmalar için 400 bin TL'lik kaynak kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın yanı sıra Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun'un duaları eşliğinde vatandaşlarla birlikte hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada pandemi sürecine ve alınması gereken tedbirlere vurgu yapan Başkan Dündar, "Pandemi henüz bitmedi. Bu sebeple temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak yaşantımızı devam ettirmeye alışacağız" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak bütçe ve imkanlar dahilinde her mahallede bir hizmet ürettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sırameşeler Hakkı Camimizi ziyaret ettiğimizde bizden abdestlik, tuvalet ve bahçe düzenlemesi yapmamız talep edildi. Vatandaşlarımızın talebi üzerine başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Yaptığımız hizmetlerle, camimize bir güzellik, bir ferahlık geldi. Mahalle sakinleri ve cami cemaatimizin buluşma noktası oldu. Buradaki bu hizmet ve güzellikler bizlerin de mutluluk sebebi oluyor. Burada olduğu gibi diğer mahallelerimizde de pek çok hizmet gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerin sonu yok. Bir yandan yapıp tamamlıyoruz, bir yandan yeni talepleri alıyoruz. Bu bir hizmet yolculuğu. Allah, sağlık ve sıhhat verdiği müddetçe bu hizmetleri sürdüreceğiz" dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, Sırameşeler Hakkı Camii'ne yaptığı hizmetler için Başkan Dündar'a teşekkür etti. Çavuşoğlu, "Bizler, her daim hizmet için hareket eden, hizmeti aklından çıkarmayan insanlarız. Çünkü halka hizmet, Hakk'a hizmet düsturunu kendimize şiar edindik. Bu hizmetlerimiz, vatandaşlarımız bizim arkamızda dimdik durduğu sürece devam edecektir. Bu hizmetin de mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'un yaptığı dua eşliğinde Sırameşeler Hakkı Camii abdestlik, tuvalet ve bahçe düzenleme çalışmaları cami cemaatinin ve mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı.

Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi
Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi
Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi
Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi

Osmangazi Belediyesi, Mehmet Uzun, Osmangazi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sırameşeler Hakkı Camii yenilendi - Son Dakika


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