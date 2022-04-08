Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi Ziadeh'i kabul etti - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi Ziadeh'i kabul etti

08.04.2022 17:21

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı Caroline Ziadeh'i Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı Caroline Ziadeh'i Belgrad'da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vucic, Sırbistan için BM'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğin korunması bağlamında en önemli uluslararası örgüt ve UNMIK ile iş birliğini sürdürmekte kararlı olunduğunu belirtti.

Sırbistan'ın, BM'nin birçok olay ve provokasyona zamanında, yeterli ve görünür tepkilerini dikkate aldığını aktaran Vucic, BM Genel Sekreteri'nin UNMIK'in çalışmaları hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne 20 Nisan'da sunacağı raporun, bugünkü toplantıda bahsedilen Kosova ve Metohiya'daki olayları açıklaması gerektiğini vurguladı.

Priştine yönetiminin tek taraflı karar aldığını belirten Vucic, BM'nin 1244 sayılı kararı ile Brüksel Anlaşması ihlal edilerek bölgedeki istikrarın tehdit edildiği, bu durumun rapora dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vucic, Brüksel Anlaşması'nın imzalanmasından 9 yıl sonra karşı tarafın verdiği taahhütlerin uygulanmasında ilerleme kaydetmediğine işaret ederek, öncelikle Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasına yönelik hiçbir şey yapılmadığını, Sırbistan'ın da varılan anlaşmalara saygı gösterilmesini ve uygulanmasını beklediğini kaydetti.

Yapıcı bölgesel iş birliği

BM Özel Temsilcisi Ziadeh de UNMIK ve KFOR'un yetkilerinin kapsamının ve rolünün açıkça tanımlandığını belirterek, misyonun varlığının hem BM 1244 sayılı kararının tutarlı şekilde uygulanması hem de Brüksel Diyaloğu kapsamında varılan anlaşmaları uygulama taahhüdü olması ve istikrarı korumak için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ziadeh, Belgrad ve Priştine arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin gerekliliğine ve yapıcı bölgesel iş birliği yönündeki tüm çabaların önemine dikkati çekti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi Ziadeh'i kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi Ziadeh'i kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi Ziadeh'i kabul etti

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Kaynak: AA

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