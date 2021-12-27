Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Yeni Pazar-Tutin Otoyolu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, yapımını Türk firmasının üstlendiği Yeni Pazar-Tutin Otoyolu'nu ziyaret etti.

Vuçiç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, otoyolun yapımının Haziran 2022'de sona ereceğini ve açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediklerini söyledi.

Türk yatırımcıların Sjenica kentine gelmesini arzu ettiklerini belirten Vuciç, "Sancak bölgesinde Türk firmalar tarafından yapılan yollar iyi hale geldikçe, Türk firmalarının bölgeye yatırımları da artacaktır." dedi.

Büyükelçi Aksoy da Taşyapı firmasının yaptığı Yeni Pazar-Tutin Otoyolu'nu ziyaretleri sırasında "Haziran ayında açılışını planladığımız bu yol, bölgeye gelen yatırımları artıracak." diye konuştu.

Geçen hafta bir Türk firmasının 60 kilometrelik Sjenica-İvanica yolunun ihalesini kazandığını hatırlatan Aksoy, "Türk firmaların bölgeye yatırımları devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, Sancak bölgesinin kalkınmasına büyük önem veriyor." ifadesini kullandı.

Aksoy, Yeni Pazar'da açılan başkonsoloslukla bölgeye erişimin de kolaylaştığını dile getirerek TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, YTB ve Maarif Vakfı'nın bölgede önemli projeleri olduğunu ve bu projelerin artarak devam edeceğini kaydetti.