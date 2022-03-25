GRAÇANİÇA - Sırbistan seçimleri için Kosova'da oy kullanılmasına izin verilmemesi protesto edildi - Son Dakika

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Sırbistan'da 3 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde oy kullanılmasına izin vermemesi protesto edildi.

Protestolar, binlerce kişinin katılımıyla Kosova'nın Kuzey Mitrovitsa ve Graçaniça bölgelerinde düzenlendi.

Graçaniça'daki protestoda göstericiler, "Haklarımızı istiyoruz", "Kurti'nin şiddetine karşı barış", "Kurti, Sırpları Kosova ve Metohiya'dan kovamayacak", "Pes etmiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Kosova Meclisindeki siyasi parti Sırp Listesi Başkan Yardımcısı ve Kosova'daki İşterpçe Belediye Başkanı Dalibor Jevtic, Graçaniça'daki protestoda yaptığı açıklamada, bu eylemin ana mesajının, "Sırplara karşı kurumsal şiddetin durdurulması" olduğu görüşünü paylaştı.

Jevtic, "Mitrovitsa Temel Mahkemesi Başkanının (Ljiljana Stevanovic) askıya alınmasının ardından bu sabah tüm Sırp asıllı savcı ve hakimler ofislerini terk etti ve tüm Sırp siyasi temsilciler çalışmalarını durdurdu. Bunu, açık bir mesajla yaptı. O mesaj da şu: Haklarımıza saygı gösterilmeli ve bize karşı kurumsal şiddet sona ermeli." değerlendirmesini yaptı.

Sırbistan'daki seçimler kapsamında Kosova topraklarında da oy kullanılmasına izin verilmemesinden, Priştine'deki iktidar yetkililer ve uluslararası toplum temsilcilerinin sorumlu olduğunu savunan Jevtic, "Amacımız, demokratik bir şekilde mücadele etmek. Sorumluluk, bugün Priştine'de iktidarı oluşturanlar ve kurumsal koruma talep ettiğimiz uluslararası toplum temsilcilerine aittir." dedi.

Öte yandan Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic, Kuzey Mitrovitsa'daki protestoda yaptığı açıklamada, Sırp Listesi ve Kosova yargısındaki Sırp çalışanların, Stevanovic görevine tekrar geri getirilinceye kadar ülke kurumlarındaki çalışmalarını durdurduklarını açıkladı.

Olay

Sırp yetkililer, Kosova Hükümetiyle önceden bir anlaşma yapılmadan Sırbistan'daki seçimlerin Kosova topraklarında yapılamayacağını öğrenmesinin ardından, 22 Mart'ta Belgrad'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova'nın kuzeyinde bulunan belediyelerdeki bazı kurum ve emniyet yetkilileri arasında bir toplantı gerçekleşti.

Söz konusu toplantı nedeniyle Kosova Yargı Konseyi, Mitrovica Temel Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic'i görevden uzaklaştırmıştı.

Stevanovic'in görevden uzaklaştırmasını sosyal medyada paylaştığı videoyla eleştiren Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin bu kararla, "Sırplara saldırmayı amaçladığını, ancak ne yapılırsa yapılsın, Sırbistan'ın halkının yanında olduğunu" ifade etti.

"Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi. Bu eylemiyle barışı yıkmak istiyor. Kosova Başbakanı Kurti, Brüksel Anlaşması'nı çiğnedi. Kosova'daki huzur ve barışa zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

Belgrad'taki toplantıya, Stevanovic'in yanı sıra Kurti liderliğindeki Kosova Hükümetinden bir bakan, Kosova Meclisinden bazı Sırp asıllı milletvekili ve Kosova kurumlarında görev yapan bazı Sırp asıllı yetkili katılmıştı.

Uluslararası toplum, Kosova Hükümetine çağrıda bulunarak, bu seçimlerin düzenlenmesi için yollar aramaya çağırmıştı.

Sırbistan'ın Kosova'daki Sırp topluluk için de gerçekleştirdiği son seçimler, 21 Haziran 2020'de yapılmıştı. Daha önceden uygulanan bir uygulamayla yapılan bu seçimlerdeki oylar, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyonu tarafından toplanıyor, ardından Sırbistan'ın Raşka ve İvranye şehirlerinde sayılıyordu. 2017 yılından itibaren başlatılan bu uygulamaya, Kosova yetkilileri tarafından izin veriliyordu.