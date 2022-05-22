Sırbistan ve Macaristan'dan Uluslararası Tarım Fuarında Gıda Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Sırbistan ve Macaristan'dan Uluslararası Tarım Fuarında Gıda Güvenliği Vurgusu

22.05.2022 11:58
Sırbistan ve Macaristan'dan Uluslararası Tarım Fuarında Gıda Güvenliği Vurgusu

BELGRAD, 22 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cumartesi günü Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde düzenlenen 89.

BELGRAD, 22 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cumartesi günü Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde düzenlenen 89. Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışında, Rusya- Ukrayna çatışmasının bölgesel ve küresel gıda güvenliği üzerindeki etkisi hakkında uyarılarda bulundular. Krizin uzamasının dünya genelinde açlığa yol açabileceğine işaret eden liderler, güçlü tarımın öneminin altını çizerek iki ülke arasında daha fazla işbirliği sözü verdi.

Vucic, "Doğu Avrupa'daki çatışmada bir şeyler değişmezse dünyanın neredeyse dörtte biri temel miktarda gıdaya ihtiyaç duyar hale gelecek ve bu da yeni sorunlar yaratacak" uyarısında bulundu. İki ülke arasındaki ticari alışverişe övgüde bulunan Vucic, Macaristan'ın, Sırbistan'ın Avrupa Birliği içindeki en büyük ikinci ticari ortağı olduğuna işaret etti. Orban ise gerek Macaristan gerek Sırbistan'ın güçlü tarıma sahip oldukları güvencesini verdi. Orban fuarda yaptığı konuşmada, "Enflasyon dörtnala gidiyor, fiyatlar yükseliyor, açlık var ve Ukrayna'da çatışma sürüyor; ama güzel haber şu ki Vucic ile yaptığımız görüşmelere dayanarak Macaristan'ın Sırbistan'a, Sırbistan'ın da Macaristan'a güvenebileceğini söyleyebilirim... Zor bir kış geçireceğiz, ancak Sırbistan ve Macaristan'ın önemli gıda rezervleri bulunuyor, doğalgaza gelince ülkelerimiz güvende" dedi.

Orban, Macaristan'ın " Brüksel'de alınan ekonomik açıdan kabul edilemez önlemlere" katılmadığını söyledi. "Macaristan Rusya'ya karşı, nükleer bombaya denk olan yaptırımları uygulamadı" diyen Orban, Rusya'ya karşı petrol ambargosu gibi önlemlerin Macaristan ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında uyarıda bulundu. Batı Balkanlar'ın en eski ve en önemli fuarı olan, bir haftalık tarım fuarında bu yıl Macaristan, İtalya, Türkiye, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 21 ülkeden 1.100 katılımcı yer alıyor. Fuarda tarım makine ve ekipmanları, büyükbaş hayvan ve gıda ürünleri sergileniyor ve aynı zamanda tarım alanında ticari ve uzmanlık paylaşımı fırsatları da sunuluyor.

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Sırbistan, Tarım, Güncel, Son Dakika

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