Şirket karlılığını korumak için bütçe disiplinini güçlendirmek şart
28.04.2026 15:15
Artan rekabet ortamı, şirketleri maliyet yönetiminde daha stratejik adımlar atmaya zorlarken, uzmanlar veri odaklı bütçe disiplininin önemine dikkat çekiyor. Ramsey Partners’tan Aydın Türe, yalnızca gider kısıtlamanın yeterli olmadığını, doğru analizlerle kârlılığı artıracak stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türe’ye göre esnek ve veriye dayalı bütçe yönetimi, şirketlerin uzun vadeli büyümesinde kritik rol oynuyor.

Küresel ve yerel piyasalarda artan rekabet, şirketleri maliyet yönetimi ve kârlılık konusunda daha stratejik hareket etmeye zorluyor. Uzmanlara göre doğru bütçe planlaması ve etkin maliyet kontrolü, yalnızca kısa vadeli finansal sonuçları değil, aynı zamanda uzun vadeli büyüme ve yatırım kararlarını da doğrudan etkiliyor. Ramsey Partners maliyet kontrol uzmanı Aydın Türe, şirketlerin sadece gider azaltmaya odaklanmasının sürdürülebilir bir çözüm olmadığını vurguladı. Türe, “Bütçe tahminleri ile gerçekleşen harcamalar arasındaki farkı doğru analiz ederek, brüt kâr marjını iyileştirecek stratejiler geliştirmek gerekiyor” dedi.

BÜTÇE DİSİPLİNİ VE VERİ ODAKLI YÖNETİM ÖNE ÇIKIYOR

Günümüzde şirketlerin en büyük hatalarından birinin, bütçeyi statik bir plan olarak görmek olduğunu belirten Türe, bütçenin yaşayan ve sürekli güncellenmesi gereken bir yönetim aracı olduğuna dikkat çekti. Ona göre özellikle dalgalı ekonomik koşullarda, geçmiş verilerin yanı sıra piyasa eğilimleri, tedarik zinciri riskleri ve makroekonomik göstergeler de bütçe süreçlerine entegre edilmeli.

Türe, daha önce Mayr-Melnhof Group bünyesinde görev yaptığı dönemde, Mondelez ihalesi kapsamında geliştirdiği projeyle Viyana’da “Yılın En İyi Uygulaması” ödülüne layık görülmesinin, veri odaklı yaklaşımın somut bir sonucu olduğunu belirtti. Bu süreçte yalnızca maliyetleri kısmak yerine, operasyonel verimliliği artırarak kârlılığı yükselten bir model benimsediklerini ifade etti.

Bugün Ramsey Partners bünyesinde yürüttüğü görev kapsamında; aylık, çeyreklik ve yıllık bütçelerin hazırlanması, gerçekleşen verilerle karşılaştırılması, maliyet analizleri ve tedarikçi fiyatlandırmalarının değerlendirilmesi gibi kritik süreçleri yöneten Türe, şirketlerin veri temelli karar alma kültürünü benimsemeden rekabette geri kalacağını vurguladı.

Ayrıca Amerika’da finans alanında aldığı yüksek lisans eğitimi ve Kazakistan’daki yönetim danışmanlığı deneyimi sayesinde, farklı coğrafyalardaki maliyet yönetimi yaklaşımlarını yakından gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten Türe, bu uluslararası perspektifin stratejik karar alma süreçlerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

TÜRE: SADECE TASARRUF DEĞİL, STRATEJİK YÖNETİM ŞART

Maliyet kontrolünün yalnızca tasarruf odaklı ele alınmasının şirketleri uzun vadede zayıflatabileceğini belirten Türe, şu değerlendirmede bulundu: “Şirketler çoğu zaman maliyetleri kısmaya odaklanıyor ancak asıl önemli olan, hangi giderin değer yarattığını doğru analiz edebilmek. Veriye dayalı ve esnek bütçe yönetimi, şirketlerin kriz dönemlerinde dahi kârlılığını sürdürebilmesini sağlar.”

Türe’nin bu yaklaşımı, geçmişte Multipak Ambalaj’da genel müdürlük yaptığı dönemde elde ettiği sonuçlarla da destekleniyor. Bu süreçte şirket gelirlerini 5 milyon dolardan 22 milyon dolara çıkararak önemli bir büyüme sağlayan Türe, ihracat oranını yüzde 85 seviyesine yükselterek şirketin Avrupa pazarında güçlü bir konum elde etmesine katkı sundu. Aynı zamanda inovasyon odaklı ürün geliştirme çalışmalarıyla şirketin sektörde “en yenilikçi firma” seçilmesi ve uluslararası sertifikasyon başarıları, maliyet yönetimi ile büyümenin birlikte yürütülebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre, 2025’in ilk çeyrek verileri özellikle üretim ve lojistik ağı geniş şirketlerde kâr marjlarının daraldığını gösteriyor. Bu durum, bütçe disiplininin yalnızca finans departmanlarının değil, tüm yönetim kademelerinin önceliği haline gelmesini zorunlu kılıyor.

Türe’ye göre, sürdürülebilir başarı için şirketlerin maliyetlerini yalnızca kontrol etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu maliyetleri stratejik bir avantaja dönüştürmesi gerekiyor: “Disiplinli bütçe yönetimi ve veriye dayalı karar alma süreçleri, şirketlerin hem bugünkü kârlılığını korur hem de gelecekteki büyüme fırsatlarını güvence altına alır.” 

