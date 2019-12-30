Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı - Son Dakika
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Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

6 saat önce

Yeni yıl öncesinde, farklı sektörlerden pek çok firmada, farklı pozisyonlara atamalar yapıldı.

Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı, System.String[]

Yeni yıl öncesinde, farklı sektörlerden pek çok firmada, farklı pozisyonlara atamalar yapıldı.

Lezita'nın Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Ergül atandı

Piliç eti markası Lezita'nın Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, son olarak Zincir Mağazalar Satış Direktörlüğü yapan Mesut Ergül oldu. Lezita'nın Zincir Mağazalar, Anadolu, Ege- Akdeniz, Marmara, İhracat, Ev Dışı Tüketim Satış Müdürlükleri ile Pazarlama Kurumsal İletişim Yöneticiliği Ergül'e bağlı olacak.

Bor Holding Pazarlama Müdürü Saadet Alpago oldu

Otomotiv, sigorta ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren Bor Holding'in Pazarlama Müdürü görevine Saadet Alpago getirildi. Alpago, Bor Holding ve iştiraklerinin pazarlama, kurumsal iletişim, dijital iletişim, sponsorluk ve medya satın alma süreçlerinden sorumlu olacak.

TURK  Elektronik Para yönetimine üst düzey transfer

TEB, Akbank, Denizbank ve Şekerbank'ta, Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı alanlarında üst düzey rol üstlenmiş ve büyüme süreçlerinde yer almış olan Gökhan Ertürk, TURK Elektronik Para'ya Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

KBB'de yönetim kurulu üyeliğinde bulunan, bankaların iştirakleri olan faktoring ve yatırım şirketlerinde 25 yıl boyunca görev yapan deneyimli bir isim olan Gökhan Ertürk'ün TURK Elektronik Para'da 11 Kasım 2019 tarihi itibariyle görevine başladığı duyuruldu.

Murat Kıllı, Sanofi Almanya ticari operasyonlar ve gelir direktörü olarak atandı

İlaç sektöründe faaliyet gösteren Sanofi Türkiye'nin Ülke Tedarik Zinciri Müdürü Murat Kıllı, Sanofi Almanya'nın Ticari Operasyonlar ve Gelir Yönetimi Direktörlüğü pozisyonuna atandı.

2014 yılından bugüne dek Ülke Tedarik Zinciri Müdürü görevini üstlenen Kıllı, önümüzdeki dönemde Sanofi Almanya'da Gelir Yönetimi, Kilit Ünite Yönetimi ve Yeni Ticari Modeller ekiplerine liderlik edecek.

Ağaoğlu'nun yeni CEO'su Burak Kutluğ oldu

Ağaoğlu Şirketler Grubu'na 2015 yılında İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak katılan Burak Kutluğ, grubun yeni CEO'su oldu.

Grubun CEO'su olarak önümüzdeki dönemdeki hedeflerini açıklayan Kutluğ şunları söyledi: "Öncelikli hedeflerimiz arasında, Türkiye'de ve uluslararası alanda mevcut ve yeni iş kollarına yatırımlara devam etmek, sürdürülebilir bir kurumsal yapı için reorganizasyon yer alıyor."

Ağaoğlu Şirketler Grubu, yönetim kademelerinde gençleştirme ve güçlendirme amaçlı yapılan bir başka atama da ; Enerji Grubu Mali İşler Müdürü Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu, mevcut görevinin yanı sıra grubun Proje Finansmanı ve Bütçe Raporlama Direktörlüğü'ne atandı.

Abdi İbrahim'de üç yeni atama

İlaç firması Abdi İbrahim'de, yenilenen organizasyon yapısı çerçevesinde yaptığı görev değişiklikleri doğrultusunda;  Teknoloji, Ürün Transfer ve Müşteri Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Buket Işık Uzunoğlu Üretim Hizmetleri Direktörü, Grup Müdürü görevini yürüten Nazan Şekercioğlu Grup Direktörü, Endirekt Malzeme Satın alma Müdürü olarak görev yapan Ufuk Güler ise Tedarik Zinciri ve Satınalma Direktörü olarak atandı.

Koçtaş Genel Müdürlüğü'nde bayrak devri

Koçtaş'ta 12 yıldır Genel Müdürlük görevinde bulunan Alp Önder Özpamukçu, yeni dönemde yerini, Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Devrim Kılıçoğlu'na devredecek. Kılıçoğlu, 1 Ocak tarihinden itibaren Koçtaş Genel Müdürlüğü'nü üstlenirken, Alp Önder Özpamukçu, Koçtaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek.


Koçtaş, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
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