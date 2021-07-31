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Şirketlerden fidan bağışları - Son Dakika

Şirketlerden fidan bağışları

31.07.2021 12:51
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Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarına karşılık bazı şirketler fidan bağışı kampanyası başlattı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarına karşılık bazı şirketler fidan bağışı kampanyası başlattı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarına karşılık bazı şirketler fidan bağışı kampanyası başlattı. Tüm ülkeyi yasa boğan orman yangınlarının yaralarını sarabilmek için şirketler seferber oldu.

Turkcell, tüm ülkeyi yasa boğan yangın felaketinin yaralarının daha hızlı sarılabilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Afet bölgelerini yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışlayan şirket, Cuma akşamı gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinden elde edilen geliri de fidan bağışında kullanacak. Yangından etkilenen bölgelerde iletişimin aksamaması için mobil baz istasyonlarını faaliyete geçiren şirket ayrıca, yangınlara müdahale eden AFAD koordinasyonluğundaki tüm ekiplere, kesintisiz ve rahat iletişim kurabilmeleri için 'Kahraman Paket' adını taşıyan iletişim paketleri tanımladı.

Türk Telekom, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlara yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışlayacağını açıkladı.

Austrian Post ve Aras Kargo her çalışanı adına 2 fidan olmak üzere toplam 32 bin fidan bağışlama kararı aldı. Kalyon Holding Orman Genel Müdürlüğü'ne 30 bin fidan bağışlarken; Vestel, Kibar Holding ve Defacto ise TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunduğunu açıkladı. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Yangın, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şirketlerden fidan bağışları - Son Dakika Ekonomi


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