Cizreli kadınlar bombalı saldırıda şehit olan 12 polisi unutmadı - Son Dakika
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Cizreli kadınlar bombalı saldırıda şehit olan 12 polisi unutmadı

26.08.2022 14:26
Cizreli kadınlar bombalı saldırıda şehit olan 12 polisi unutmadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kadınlar, 6 yıl önce Çevik Kuvvet Gurup Amirliğine yapılan bombalı saldırıda şehit olan 12 polis memuruna şehit oldukları yerde Yasin'i Şerif okuyup dua etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kadınlar, 6 yıl önce Çevik Kuvvet Gurup Amirliğine yapılan bombalı saldırıda şehit olan 12 polis memuruna şehit oldukları yerde Yasin'i Şerif okuyup dua etti.

Cizre ilçesinde 26 Ağustos 2016 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Gurup Amirliğine PKK'lı teröristler tarafından 15 tonluk bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 polis şehit olmuş,75 poliste yaralanmıştı. 6 yıl önce yaşanan olay hafızalara kazınırken, acısı hala tazeliğini koruyor.

Şırnak'ta faaliyet gösteren Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği yönetici ve üyeleri 12 polisin şehit olduğu yerde yapılan şehitler heykeli ve parkını ziyaret edip, şehit polis memurları için Yasin'i Şerif okudu. Parkta bulunan ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu heykeli dolaşan Cizreli kadınlar, heykel etrafından sararmış çimleri temizledikten sonra bombalı saldırıda şehit olan 12 Polis Memuru başta olmak üzere tüm şehit polisler için Yasin'i şerif okudu.

6 yıl önce yapılan saldırının Cizre için kara bir gün olduğuna vurgu yapan Dernek Başkanı Hatice Atan, "O kara günü unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü o gün şu an bulunduğumuz yerde 12 fidanımızı, canımızı, kanımızı kaybettik. Bugün eğer burada huzurla dolaşıyorsak bu onların sayesindedir, şehitlerimizin sayesindedir, gazilerimizin sayesindedir" dedi.

Atan, "Biz, Şırnaklı, Cizreli, Silopili, İdilli, Güçlükonaklı, Uludereli kadınlar olarak şehitlerimizi yad etmek, onlara bir hayır duası okumak için 12 fidanımızın şehit olduğu alana yad ettik, Yasin'i Şerif okuyarak onların ruhuna teslim ettik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve şifa versin. Ailelerine sabır versin" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cizreli kadınlar bombalı saldırıda şehit olan 12 polisi unutmadı - Son Dakika

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