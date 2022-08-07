ŞIRNAK'TA AMBULANS HELİKOPTER PREMATÜRE BEBEK İÇİN HAVALANDI - Son Dakika
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ŞIRNAK'TA AMBULANS HELİKOPTER PREMATÜRE BEBEK İÇİN HAVALANDI

07.08.2022 12:02
ŞIRNAK'TA AMBULANS HELİKOPTER PREMATÜRE BEBEK İÇİN HAVALANDI

ŞIRNAK'ta 25 hafta, 27 günlük ve 775 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.

ŞIRNAK'ta 25 hafta, 27 günlük ve 775 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük 775 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için, doktorlar tarafından Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA AMBULANS HELİKOPTER PREMATÜRE BEBEK İÇİN HAVALANDI - Son Dakika

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