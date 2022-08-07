ŞIRNAK'ta 25 hafta, 27 günlük ve 775 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa 'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞIRNAK'TA AMBULANS HELİKOPTER PREMATÜRE BEBEK İÇİN HAVALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.