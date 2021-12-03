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Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

03.12.2021 16:27
Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla programı düzenlendi.

Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla programı düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerinin gönüllerde ve zihinlerde müstesna yere sahip olduğunu, toplum olarak bu dünyayı engelli bireylerle paylaştıklarını söyledi.

İş kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe desteği verildiğini anlatan Pehlivan, son dönemde 6 engelli vatandaşa iş kurmaları için 250 bin lira destek verildiğini belirtti.

Engelli vatandaşlar için eğitimin önemli olduğu kaydeden Pehlivan, bunun için Şırnak'ta 38 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğunu, merkezlerden 5 bin üzerinde engellinin hizmet aldığını bildirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okullarının olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"İl genelinde 5 özel eğitim okulumuz var. Bu okullarımızda 190 öğrencimiz var. İl genelinde 5 bin 546 engelli kardeşimize evde bakım ücreti devletimiz tarafından ödeniyor. İdil ilçemizde engelli bakım merkezimiz var, orada 130 engelli kardeşimiz hizmet alıyor. Tüm bu gayretler engelli kardeşlerimizi ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için."

Vali Pehlivan, "Bu yolda avantajlı olanların dezavantajlı olanlara sahip çıkması, onlara yol vermesi ve onların önündeki engelleri kaldırması gerekir. Bu durum devlet, millet olarak hepimizin görevi ve vicdani sorumluluğudur. Yeter ki sevgide eksiklik olmasın, kalplerde, vicdanlarda ve gönüllerde engel bulunmasın." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, engelli çocuklar tarafından çeşitli tiyatro ve dans gösterileri yapıldı.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika


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