Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi. Açıklamada bölgede operasyonların devam edeceği kaydedildi. - ANKARA