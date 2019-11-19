Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi. Açıklamada bölgede operasyonların devam edeceği kaydedildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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